父親節︱照顧不幸兒童 聖基道兒童院「不一樣的爸爸」：「唔覺得辛苦，反而係開心！」

聖基道兒童院一直營辦一系列住宿及非住宿服務，是全港提供最多兒童之家服務名額的慈善團體，主要支援失去父母、未能在原生家庭獲得適切照顧，以及來自基層家庭的兒童及青少年。適逢下周日(21日)是父親節，《星島》記者日前訪問了兩位聖基道兒童院「不一樣的爸爸」，他們多年來陪伴不同背景的孩子成長，包括成為寄養家庭家長7年的Sidney，以及在兒童之家服務達17年的廖Uncle。面對離別、情緒波動與日常壓力，他們不約而同地形容照顧兒童「唔覺得辛苦，反而係開心」。

Sidney成為寄養家長7年 共照顧過6名小朋友

Sidney成為寄養家長約7年，共照顧過6名小朋友，現時正照顧兩位分別5歲及1歲的兒童，其育有的兩名女兒也一起協助照顧兒童。他說，一家人均喜歡小朋友，多年前已有成為寄養家庭的想法，但一直未正式行動，直至2019年外母離世，太太哀慟之情揮之不去，為分散太太的注意力，遂召開家庭會議，全家一致決定參加寄養服務。

寄養家庭「爸爸」Sidney照顧時間最長的小朋友是欣欣(化名)，由3個月大至3歲多，期間正值疫情爆發，3年來朝夕相對，關係變得極為親密，不料接獲通知，欣欣2個月後要返回原生家庭生活，全家都萬分不捨，但仍鼓勵孩子回到原生家庭生活。此後，他仍與欣欣的原生家庭保持聯絡，周末偶爾會帶欣欣外出，延續這段情感。今年四月Sidney生日時，欣欣唱完生日歌後對他說，「你係我嘅Super Hero(超級英雄)」，令他驚喜又感動。

廖Uncle則是聖基道兒童之家8名男童的家長，他及太太Elaine姨成為聖基道寄養家庭家長近7年，此前曾於其他機構擔任家長。他表示，最初是太太加入兒童之家工作，其後獲她邀請一同協助，起初擔心難以適應，幸獲太太鼓勵，又被告知院舍運作如家庭模式，不難適應，於是嘗試加入，結果一做便是17年。

談及照顧寄養兒童的心得，廖Uncle認為最重要是陪伴，故此擔任家舍的「康樂隊長」，經常構思新活動，帶兒童到不同地方遊玩，又經常與他們做運動、玩遊戲，但往往輸給對方，「他們經常找我打籃球、玩象棋，每當我輸了，都會很興奮說『終於贏了你了』」。

廖家生活充滿歡樂，但亦有感觸之時，廖Uncle說最近一位在家舍住了6年的舍友因年滿18歲需要離開，在離別前的一晚，這位一向寡言內向的男孩竟然主動擁抱他，流淚道別及致謝，令一向剛強的他也不禁流下感動淚水。

至於照顧孩子有何挑戰，廖Uncle說院舍小朋友背景各異，部分人情緒波動較大，有時會大叫、掃跌物件、弄散玩具，甚至影響其他小朋友，這刻他會將情緒激動的孩子帶到旁邊冷靜，或與太太商量處理方法，盡量保持整體氣氛穩定。Sidney指其照顧嬰幼兒為主，情緒爆發較少，但初來時需要時間適應，大部分孩子一星期內已能放開心態，把寄養家庭當成自己家，「看着孩子從只會飲奶到學走路、學講話，每一步都帶來滿足感，唔覺得辛苦，反而係開心」。

回顧以往父親節，兩位「爸爸」笑言，小朋友通常偷偷準備驚喜，其中廖Uncle 說小朋友會躲在門邊等他回來，一窩蜂衝出遞上賀卡，內容寫滿祝福，令他十分感動；Sidney笑言，小朋友喜歡送畫作，更會逐個介紹畫中人物，「但永遠只有我一個短頭髮，一眼就認得出」。

兩位「爸爸」一致認為，若有意加入寄養家庭或兒童之家，最重要是有耐性、真心喜歡小朋友，強調照顧者在付出的同時，往往收到意想不到的回報，「施比受更有福，能夠用心照顧小朋友，本來就是一種福氣。」

記者：蔡思宇

攝影 : 何家豪