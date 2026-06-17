端午金多寶｜頭獎8000萬明晚攪珠 中環士丹利街投注站市民冒雨買心水號碼

六合彩端午金多寶明晚攪珠，若一注獨中，頭獎估計高達8,000萬港元。中環士丹利街投注站今日( 17日 )下午4時有不少市民投注，有市民特意買了「心水號碼」，稱若中獎會捐一部份做慈善，其餘則留給兒子；也有市民表示就算最後只是中細獎亦很開心。

中環士丹利街幸運投注站 市民冒雨「博彩數」

六合彩端午金多寶攪珠將於明晚9時30分舉行，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。《星島》記者今日下午4時前往中環士丹利街投注站，現場或受天雨影響，人流未算很多，但仍有不少市民前往該傳統熱門投注站投注。

​受訪市民普遍買的是電腦隨機號碼獎券，市民馮女士表示，今次她買了2張自選號碼和3張電腦隨機號碼獎券。她說，家人認為這樣比較容易中獎，久而久之便成習慣，所畫的自選號碼也多為家人的生日和自己喜歡的幸運數字。被問到若中頭獎會如何運用，馮女士表示會拿出幾百萬元做慈善，而剩下的部分則會留給兒子。

中環士丹利街投注站為多年來數一數二最多人中頭獎的投注站。市民潘先生表示，知道這家投注站特別旺，今日正好路過，便花了110元投注。談到若中頭獎有何打算，他表示如果幸運中獎會先存起獎金，慢慢規劃。他笑言，即使最後只中了幾千元也會很開心，會拿去「食下飯開心下」。

​市民蕭先生則買了100元六合彩獎券，坦言自己主要是參與一下，畢竟中頭獎難度極高。不過，若真的中獎，他表示最少會捐出10%做慈善，其餘則會先用作儲蓄，目前未有具體想法，他笑指「中咗先算」。

記者：周育瑩

攝影：吳艷玲