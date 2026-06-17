昂坪360二十周年︱推「1+1優惠套票」 港人專享半價：水晶+標準纜車來回成人票價$165

昂坪360今年迎來20歲生日，即日起推出「1+1纜車優惠日間套票」，以半價預售，所有本地居民購買一程水晶車廂及一程標準車廂門票，均可享有半價優惠。

即日起至8.31 港人可以半價預訂「水晶+標準」日間門票

由即日起至8月31日，市民可在昂坪360官方網站，以半價預訂來回纜車 （一程水晶及一程標準車廂）日間門票。成人門票原價330元，現特價165元；長者及小童門票原價分別為195元及185元，優惠後票價分別為97元及92元。門票使用日期為2026年6月23日至8月31日。此套票不適用於纜車夜航。

購票連結：http://bit.ly/3QfpUCZ

20周年慶典聯手 24 品牌打造主題纜車

此外，由6月23日起，昂坪市集將率先開始二十周年慶典。退役纜車首次「落地」變身二十周年主題「打卡」裝置，麻雀、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現，市民更可在裝置旁收集印章自製明信片，與親友分享快樂。昂坪360更首次為全線108架纜車換上主題新裝，其中24架纜車與本地及國際知名品牌攜手，打造24架獨一無二品牌主題纜車。

昂坪360董事總經理董沛銓說，20年來，昂坪360共接待過2,600萬名賓客，與香港人一起成長。作為20周年頭炮，很高興能以「1+1 纜車優惠日間套票」半價回饋本地居民。他指，本月底將宣布更多慶祝活動，市民將可體驗夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝，昂坪市集更會化身懷舊霓虹燈大道，讓大家來親身感受這場前所未有的盛會。

二十周年慶典將在入夜後繼續，昂坪360今年暑假將推出纜車夜航體驗，屆時全線將化身「夜光纜車」，在夜幕下為市民帶來沉浸式視覺饗宴。昂坪市集則會搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，搭配夜間音樂會，讓市民在璀璨光影與旋律中，感受日與夜截然不同的氛圍。夜航體驗票價、音樂會表演嘉賓及更多詳情，將於今月底起陸續公開。

昂坪360今年喜迎二十周年 即日起推出水晶+標準纜車來回日間套票半價預售

本地居民「1+1纜車優惠日間套票」優惠價：

成人：港幣$165（原價：港幣$330）

小童：港幣$92（原價：港幣$185）

長者：港幣$97（原價：港幣$195）

售賣日期：6月17日至8月31日

使用日期：6月23日至8月31日

詳情：由2026年6月17日至8月31日，本地居民可於昂坪360官方網站以半價預訂來回纜車 (一程水晶及一程標準車廂) 門票。門票包括來回纜車(一程水晶及一程標準車廂)門票乙張。門票使用期為2026年6月23日至8月31日。

以此優惠購買門票之市民須在到訪當天親身於東涌或昂坪纜車站售票處出示證明文件、如香港身份證、以作證明核實本地居民身分，方可乘坐纜車。此套票不適用於纜車夜航。