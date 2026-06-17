Skytopia︱機管局正與發展商研11 SKIES商場定位 增娛樂及餐飲元素 料2028年營運

行政長官於《2025年施政報告》中表示推進擴大機場城市發展。運輸及物流局局長陳美寶今日( 17日 )表示，鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與11 SKIES發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素。隨着SKYTOPIA大部分項目（包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館二期及「機場東涌專道」項目等）將由2028年起陸續落成，11 SKIES商場部分亦預計於2028年起投入營運，以配合SKYTOPIA的整體發展。

機管局會檢視包括11 SKIES在內各項目發展模式 適時調整策略

陳美寶回覆立法會議員提問時表示，機管局會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略。由於有關評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。

投資者反應踴躍 認同SKYTOPIA發展潛力

陳美寶表示，在政府的政策支持下，香港機場管理局一直為推動機場城市發展計劃SKYTOPIA積極招商引資，並有序推進各項目發展，包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館二期、藝術生態圈，以及自動駕駛系統等。項目以航空產業為基礎，發展集高端旅遊、藝術、遊艇及水上活動、流行文化等休閒元素於一身的新地標，為香港和粵港澳大灣區的經濟發展注入新動力。自2025年1月公布擴大機場城市發展藍圖以來，機管局主動接觸本地、內地及海外潛在投資者。投資者反應踴躍，市場對新項目深感興趣，並認同SKYTOPIA的發展潛力。

亞洲國際博覽館二期預計2028年落成

她指各個發展項目現正有序推展，當中藝術與珍品倉儲設施已完成招標程序，預計將於2027年初投入營運；亞洲國際博覽館二期工程已啓動，預計於2028年落成；遊艇港灣方面，機管局正就港灣及其配套設施邀請市場提交發展意向書，預計項目將於2028年起分階段完成。機管局亦正同步就藝術產業生態圈、空運鮮活市集等其他項目進行規劃。作為機場城市發展藍圖的一部分，11 SKIES的發展及營運亦會配合SKYTOPIA的整體規劃。

至於11 SKIES現時已啓用辦公大樓及停車場。辦公大樓毗鄰港珠澳大橋香港口岸，方便為兩地居民提供服務的公司進駐，切合深化大灣區融合發展的方向，與機場城市和香港發展的整體定位互相配合。

為配合SKYTOPIA的發展，機管局將繼續發展自動駕駛系統。連接機場島與港珠澳大橋香港口岸的航天走廊項目預計於年內啓用，將成為香港首個商業營運的自動駕駛運輸項目。將航天走廊項目伸延至東涌市中心的「機場東涌專道」項目亦正動工，預計於2029年啓用。項目落成後將大大加強香港國際機場與東涌的交通連接，便利居民及旅客往來機場、港珠澳大橋及周邊商業設施。此外，作為粵車南下的一部分，機管局亦會於今年7月推出「易泊遊」泊車轉乘服務，方便來自廣東及澳門的旅客到香港旅遊和到訪未來SKYTOPIA的各項設施。機管局亦會持續在機場及機場城市內的公共活動空間，舉辦多元化的市場推廣及活動，例如日前於機場二號客運大樓舉行的博覽及招聘會，以及不同音樂表演等，加強宣傳及帶動人流，吸引本地及訪港旅客前往機場島。