蚊患︱食環署研引入內地智能捕蚊器 以誘蚊劑和紫外線滅蚊 透過AI自動識別蚊類別和數目

蚊患增加登革熱及基孔肯雅熱等疾病的傳播風險。九龍中楊永杰今日（17日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問食環署自去年8月起將強化控蚊工作的啟動門檻由分區指數達20%降至指數介乎10%至20%後，至今已觸發行動的區域數目及頻率為何，以及會否考慮進一步下調啟動門檻。署理環境及生態局局長黃淑嫻指出，由去年8月至今年5月，分區誘蚊器指數錄得10%或以上共有128次，涉及52個監察地區。按照強化機制，食環署召開了跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，並有通知受影響地區內加入了快速預警系統的屋苑，建議其管理公司和住戶採取控蚊措施。

食環署共進行逾29萬次巡查 提79宗檢控發159張法定通知書

黃淑嫻表示，因應近月誘蚊器指數上升，食環署已在各區加強控蚊工作。在誘蚊器指數大幅回落前，各分區環境衞生辦事處會每月召開專責小組會議。在今年1月至5月，食環署共進行逾29萬次巡查，並就蚊子滋生情況提出79宗檢控和發出159張要求移除積水或積水容器的法定通知書。此外，食環署已於全港放置3 000多個可同時抑制幼蟲生長和消滅成蚊的新型捕蚊器，並建議其他部門在各自的場地使用。截至今年六月初，食環署聯同教育局在中小學和特殊學校內設置了980多個新型捕蚊器。食環署亦聯同發展局，透過建造業議會向地盤和相關人員發出《給建築地盤的防蚊指引》，提醒從業員加強防蚊及個人防護。

她續指，食環署已在全港放置3,000多個新型捕蚊器，可同時抑制幼蟲生長和消滅成蚊，並建議其他部門在各自場地使用。截至2026年6月初，食環署聯同教育局已在中小學和特殊學校設置了980多個新型捕蚊器。食環署亦聯同發展局透過建造業議會向地盤及相關人員發出防蚊指引，提醒從業員加強防蚊和個人防護。

黃淑嫻表示，考慮到2026年的控蚊工作已在各區全面加強，以及不同程度資源投放的效益，政府現階段無計劃將啟動強化控蚊工作的門檻進一步下調。食環署會密切留意各區蚊患情況和控蚊成效，動態評估調整啟動門檻的需要。

正實地試驗從內地引入的智能捕蚊器

她續指，食環署積極引入合適的新技術和產品，以加強滅蚊成效。就新型滅蚊科技，食環署已初步研究其原理，並將購買相關儀器作實地試驗，以評估其效能及在香港應用的可行性。另外，食環署正實地試驗從內地引入的另一款智能捕蚊器，該儀器利用特製誘蚊劑和紫外線捕捉成蚊，並能透過人工智能（AI）識別技術，自動識別蚊子類別和數目以生成統計數據，協助署方制定更具針對性的防治措施。現時亦已使用滅蚊機械犬、無人機及電動爬梯機等工具。

楊永杰追問，政府在引入這些新科技時的主要考慮因素，以逐步實現「無蚊公園」或「無蚊屋苑」的目標。黃淑嫻回應指，食物環境衞生署及衞生防護中心一直與內地及其他地區保持密切聯繫，以了解控蚊科技的最新發展。她指出，引入新科技首要考慮其成效，即是否能達到預期的控蚊效果；其次是評估該技術引入香港後，在本地應用時會否出現問題或其他影響。當局在證實有關科技的成本效益、效能及實用性均符合要求後，便會爭取資源並適時推廣。

梁文廣提問會否對蚊患嚴重區域採額外措施

九龍西梁文廣關注本港蚊患及傳播登革熱的風險，引述6月16日公布的首階段分區誘蚊器指數，其中長沙灣區的指數由5月份的25.7%，大幅飆升至6月份的57.7%，顯示即使當局在指數超過10%時已啟動強化控蚊工作，成效仍未能有效解決區內蚊患。並詢問當局會否針對極嚴重蚊患區域採取額外防範措施。

黃淑嫻表示，在錄得兩宗本地登革熱個案後，當局除了召開跨部門會議外，亦已去信房屋署及康樂及文化事務署等部門，督促加強控蚊工作。當局已聯同食環署及相關部門，前往出現個案的大埔區及深水埗區實地了解工作。同時，食環署分區總監每個月均會與相關部門及持份者舉行跨部門會議，致力做好防蚊滅蚊工作，期望在雨季期間令蚊患情況受控。

陳凱欣促等高風險地區增人手減蚊

選委界陳凱欣追問，指當局過去多次講解各項新防蚊科技，如機械犬、無人機及電動爬樓梯機等，但社區現正面對迫切的蚊患問題，長沙灣區的白紋伊蚊誘蚊器指數高達57.7%，創下歷史新高。她指出，將機械犬投放至山上運作，根本無法解除長沙灣等市區的迫切危機。促請當局針對深水埗等高風險地區，交代具體增派人手及加強滅蚊的方案。

黃淑嫻回應時表示知悉相關情況，並指在深水埗區早前出現本地個案後，當局已即時開展一輪防蚊工作。目前該區已無新增本地個案，亦未見本地持續傳播，顯示當時的情況已受到控制。

她承認最新公布的長沙灣蚊患指數非常值得重視，將會聯同各部門及持份者，進一步加強區內的防蚊與滅蚊工作。若有合適、適切的科技能有助於處理蚊患，亦會積極應用，並與相關部門及持份者分享，務求盡快將蚊患指數降至安全水平。

記者：李健威

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