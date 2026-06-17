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宏福苑大火｜小行星以殉職消防何偉豪命名 未婚妻發文悼念：化作星星永遠守護我們

社會
更新時間：09:51 2026-06-17 HKT
發佈時間：09:51 2026-06-17 HKT

去年11月於大埔宏福苑大火中英勇殉職、並獲追授消防隊目的消防員何偉豪，其名字將長存於浩瀚星空之中。何偉豪的未婚妻Kiki近日於社交平台發文透露，獲香港天文學家楊光宇告知，已將一顆小行星正式命名為「何偉豪」（Howaiho），Kiki直言小行星的命名，「最愛的34871 何偉豪，化作星星的您永遠守護著我們」。

Kiki在Threads 發文，於5月30日凌晨收到楊光宇的短訊，得知有一顆小行星的正式編號為「34871」，全名為「34871 Howaiho」。楊光宇在訊息中向她表示：「它將會在太陽系中長久運行，而何先生的名字，也會以這種方式永久被保留下來。」

小行星由楊光宇發現  簡介命名原因

國際天文聯會公布，現命名為「34871 Howaiho」的小行星由楊光宇於2001年發現。楊在命名簡介表示，何永豪（1987-2025），是一名香港消防員，一生致力公共服務。他曾任警務人員，在火災及救援行動中表現英勇，於緊急事故中協助疏散居民。他在香港一次嚴重火災事故中殉職，其英勇與奉獻精神值得令人銘記。
 

這份來自星空的珍貴禮物，喚起了Kiki與何偉豪生前的溫馨回憶。她憶述，何偉豪生前知道她熱愛觀星，前年曾特意帶她到美國棕櫚灘(Palm Beach)觀賞南十字星；而在去年10月，兩人與愛寵「多豬」散步回家時，何偉豪抱著「多豬」，背後剛好有一道流星劃過。Kiki感動地寫道：「這些回憶永遠都會留在我的心裡。以後我和多豬只要抬頭望向夜空，就可以看到你了。」

借《小王子》金句勉勵   無形珍寶長存人心

對於這顆小行星未必能以肉眼輕易看見，楊光宇在訊息中提到「希望妳不要因為現在暫時看不到它而覺得失望」，並特意以法國名著《小王子》的經典金句勉勵Kiki：「正如《小王子》裡那句話：世界上最珍貴的東西，很多時候都不是眼睛容易看見的。」楊光宇強調，這顆小行星所代表的意義是真實而永恆的，何偉豪的勇氣、犧牲以及救人的精神，將一直留在香港市民的記憶裡。

Kiki在文末對楊光宇表達了深切的感謝，並向未婚夫送上深情寄語：「最愛的34871 何偉豪，化作星星的您永遠守護著我們。」

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