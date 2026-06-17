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天文台特別天氣提示：強雷雨區逐漸靠近 未來兩三小時本港或受大雨影響

社會
更新時間：12:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-17 HKT

天文台表示，受低壓槽影響，明日廣東沿岸及南海北部間中有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節天色好轉，周末至下週初天氣漸轉酷熱。

【12:00】天文台特別天氣提示：強雷雨區持續於珠江口以南一帶發展並逐漸靠近本港，未來兩三小時本港可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【07:30】天文台特別天氣提示：與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港以南海域，並有可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴。

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。

展望明日部分地區雨勢仍然較大。端午節風勢頗大，初時局部地區有雷暴，日間天色好轉。周末期間部分時間有陽光及炎熱。

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