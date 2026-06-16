助理教師涉隱瞞受查續審 自辯稱廉署指示不得披露 否則一定會申報

31歲時任男助理教師涉嫌隱瞞正接受廉署調查，以保住特殊學校教席。男子否認3項欺詐罪，案件今續審。被告自辯稱2021年被捕時，廉署人員表示不得告知津貼學校，而在處理保釋時均被告知不得向任何人披露案件。被告知道合約要求申報，而他因廉署的指示而不敢披露，最終無作出申報。被告坦言若無該些指示，他一定會向校方申報。裁判官施祖堯押後案件至6月30日結案陳詞，期間被告續准保釋。

被告自辯：廉署指示不得告知任何人

被告游昇浩自辯稱，小一、小二時被確診亞氏保加症，病症不太影響他與人溝通。被告憶述2021年9月1日被捕時，廉署人員著他不得告知當時任職的津貼學校，而其後處理保釋時，其他廉署人員則表示不可將案件告知任何人。

被告確認與路德會啟聾學校簽約時，校長有解釋合約條款，包括需要申報是否涉及刑事調查或訴訟。惟被告考慮到廉署的指示而不敢披露，亦無申報自己正受查。被告續指，2022年10月得知毋須再續保，自覺清白無辜，「如果唔係都唔會放我保釋」。因此被告投考紀律部隊，他有向警方表明自己正受調查，最後未能通過背景審查。

被告母親 陳燕合（音譯）（擔遮女子） 。雷璟怡攝

盤問時，被告確認任職入境處時曾接受法律訓練，認識法律但「唔係好識」。控方指出被告可以選擇不簽約，被告同意；他亦同意簽了合約有機會干犯虛假陳述。被告直言現在回首，他可以不簽約，「知道咁麻煩就唔簽」。

被告母親陳燕合（音譯）供稱，廉署人員上門拘捕被告時，有問及被告任教的學校，並指「津貼學校唔講得㗎喎」，叫被告自己想原因請假以接受調查。在之後處理保釋的過程中，陳獲廉署告知不得披露予律師外的任何人，否則犯法。

案件編號：WKCC 228/2026

法庭記者：雷璟怡