18歲專上學院男學生女廁偷拍 認窺淫罪還押 6.30判刑

18歲香港專上學院副學士男學生，今年5月在西九龍校園內女廁用手機偷拍女子。男學生今於西九龍裁判法院承認窺淫罪，裁判官黃士翔押後判刑至6月30日，以待索取心理、感化令及社會服務令等一系列報告。被告期間須還押。

被告陳卓童被控於今年5月26日，在大角咀海庭道9號香港專上學院西九龍校園7樓女廁內，暗中操作設備，即一部手提電話拍攝X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X是否同意被他拍攝。

案件編號：WKCC2812/2026

法庭記者：雷璟怡