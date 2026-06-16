香港龍舟邀請賽50周年︱由「漁民樂」到「嘉年樂」 三代龍舟人細說「同舟故事」

扒龍舟是端午節的傳統習俗。香港國際龍舟節踏入50周年，本周五（19日）起至7月1日舉行，來自16個國家及地區、逾220支隊伍將參與龍舟競渡。旅發局特意邀請三代龍舟人，細說龍舟故事，其中首屆便已參賽的漁民拉叔（黃根仔），見證扒龍舟從本地傳統節慶活動推向國際，自己亦從划手走到幕後，積極參與賽事統籌，推動龍舟運動發展。

賽事始於1976年，最初於筲箕灣避風塘由漁民競渡，其後規模逐步擴大並移師維港舉行，發展成高水平國際賽事。今年增設「50周年漁民盃」，邀請香港仔、柴灣等6支本地漁民組隊，以傳統木製龍舟出戰，向當年漁民致敬。龍舟運動發展半世紀，愛上龍舟可以有不同原因，由漁民娛樂到體育競技，再到歡聚嘉年華，讓三代人細說龍舟故事。

龍舟運動發展半世紀，愛上龍舟可以有不同原因，由漁民娛樂到體育競技，再到歡聚嘉年華。

賽事始於1976年，最初於筲箕灣避風塘由漁民競渡，其後規模逐步擴大並移師維港舉行，發展成高水平國際賽事。

首屆參賽者拉叔：以前扒龍舟係「漁民樂」

拉叔表示，六十年代漁民生活樸實，端午節扒龍舟已是漁民最大海上娛樂。「以前捉魚無嘢玩，除咗踢波就係扒龍舟最好玩，由農曆五月初一扒到初五，初六先擺艇上岸」。他又指早年的扒龍舟比賽只屬漁民之間的玩意，漁民不會放棄生計而「操龍」（訓練），既沒有特製龍舟，只靠「舢板」練習，連終點勝負也要憑肉眼判斷，後來聽聞有比賽，可以與外國及其他選手競技，他與其他漁民隨即報名。

他憶述，當年沿岸觀眾雲集，漁船泊滿海面，場面熱鬧非凡。對他而言，這不只是比賽，更標誌着香港首次將本地傳統節慶活動推向國際，開啟香港國際龍舟邀請賽的歷史新頁。

他又指，漁民工作每日落網收網，懂得用力，下盤馬步特別穩，早年漁民隊憑體力佳、諳水性，有一定優勢，後來賽事水準逐漸提高，多了職業選手參與，便不能再中段慢慢回氣，只能一起步就扒到終。他直言，今年舉辦漁民盃，可讓漁民扒龍舟的傳統讓更多人得知。

與龍舟結緣近六十年，拉叔近年從划手走到幕後，積極參與賽事統籌，推動龍舟運動發展。他指出，龍舟製作成本不低，一度擔心比賽參與人數減少，令龍舟文化式微。因此他十分期待「漁民盃」能讓更多人認識和延續龍舟傳統文化。

黃根仔（拉叔）是1976年首屆「香港國際龍舟邀請賽」划手、2025年「龍舟榮譽教練獎」。

北海龍划手陳劍明連續19年參加「香港國際龍舟邀請賽」。

攝影發燒友連續19年參賽：見識世界強手

熱愛攝影的陳劍明，已經連連續19年參加「香港國際龍舟邀請賽」，年輕時機緣巧合下拍攝龍舟，從此被鼓聲、槳影與衝線一刻的刺激感深深吸引。原本只在岸邊透過鏡頭捕捉龍舟動感，怎料「一划即合」，由鍾情追求按下快門的決定性瞬間，變成追逐鼓聲揮槳的澎湃快感。

他指出，與其他龍舟比賽不同，「永明香港國際龍舟邀請賽」最吸引他的是同場競技的刺激感和難度，「見識多，先知道差距喺邊」。為爭取佳績，賽後他會反覆回看對手的錄影片段，分析他們的技術、策略與部署，做到知己知彼，從中吸收經驗並提升自身水平。

他坦言，賽事勝負並非最重要，因為龍舟早已成為「生命的一部分」。對他而言，龍舟不僅是一項運動，鼓槳聲過後的隊友相聚時光才是著迷之處。「一條中龍幾十人一齊參與，可以同隊友齊上齊落，齊齊為同一個目標努力，那種開心係特別唔同。」

由觀眾變划手的戴曉琳Christy，是港鐵龍舟隊隊員，亦是2025年扮嘢大賽冠軍。

港鐵龍舟隊戴曉琳：要讓年輕人先參與後感受

港鐵龍舟隊隊員、2025年扮嘢大賽冠軍戴曉琳Christy，3年前在同事邀請下首次參加「香港國際龍舟邀請賽」的「扮嘢大賽」，自此愛上。她指出，過往只在電視機前觀看賽事，沒想過有一天，角色身份調轉，自己會坐上龍舟，甚至出現在電視機畫面，跟來自不同國家、高水平的龍舟健兒一齊鬥「扮嘢」，少了緊張刺激，卻歡樂滿分，讓她相當難忘。

Christy特別喜愛「永明香港國際龍舟邀請賽」結合不同的娛樂元素，吸引市民旅客到場，成功讓更多人接觸龍舟文化，而且香港作為主辦城市，能吸引海外隊伍參與，本地人可以透過不同身份一同參與盛事，實屬難得。

她去年以孫悟空造型亮相，雖然在炎熱天氣下辛苦，卻特別盡興，因為沿岸觀眾不停為他們打氣，亦有旅客熱情地與他們合照打卡，最後隊伍成功奪冠，更添意義。她相信，這正正是龍舟盛事最吸引年輕一代的地方，不一定每個人都為比賽成績而來，但大家都可以因為氣氛、創意和團隊感而盡情投入其中。她希望，只要讓更多年輕人先參與、後感受，就有機會將龍舟文化傳承下去。