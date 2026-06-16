九巴排車員涉倒車撞斃車長 自辯稱未發現巴士後方有人

2023年9月清晨有九巴車長於九龍灣車廠天台疑遭同事泊車時撞斃，車長倒地逾兩小時後才被發現。涉案車長兼排車員早前否認危險駕駛引致他人死亡罪受審，法官練錦鴻裁定表證成立後，車長今於區域法院自辯指，案發當日倒車時沒有發現有人在巴士的後方，倒車時亦感覺不到碰撞了任何物件或人。車長在盤問下指，案發前沿著巴士的左後方行向車頭上車，沿途沒有見到事主，惟確認案發時有其他人在車廠的天台，不能排除有人會在被告倒車時出現。練官將案件押後至7月24日裁決。

自辯稱倒車時無發現後方有人亦無碰到人

被告孫偉亮自辯指，任職車長約20年，負責排車員崗位則將近8年，被告在案發當日清晨5時許需要負責15架巴士的排車工作，當時的燈光「係差啲」，公司在事發後才加強燈光，在排車工作時亦遇到另一名車長。被告坦言不認識事主羅育權，在走向肇事巴士的途中亦沒有發現過事主。被告亦未能記起是誰啟動巴士，惟在開行巴士前已確認車頭大燈及危險警告燈等有亮起。

被告續指，當日倒車時有留意巴士的左右側鏡及後視鏡等，惟當時並未有發現任何人在巴士的後方，亦沒有見到事主在相關位置，在倒車的過程中沒有感覺到碰撞物品或人。被告表示，在倒車工作完成後便展開車長的工作，駕駛其他巴士離開九龍灣車廠接載乘客，惟及後返回車廠後獲告知牽涉本案，事後亦沒有再在九巴上班。被告補充，公司沒有排車訓練或指引，是靠前輩的教導吸收經驗。

九巴車長羅育權於九巴車廠天台遭撞斃。資料圖片

不排除倒車時有人突出現在車尾

被告在盤問下指，自己案發前沿著巴士的左後方行向車頭上車，沿途沒有見到事主。練官關注，巴士有盲點，左右側兩鏡未能見到巴士正後方的情況。被告確認，補充要靠望向頭頂的後視鏡。控方引述錄影片段，被告在直線倒車時沒有抬頭望向後視鏡，被告回應「坐喺到已經可以見到」，被告確認直線倒車時並非全程望住後視鏡。控方指出，被告在倒車時沒有確認車尾是否有人，被告不同意。控方續指，案發時有其他人在車廠的天台，不能排除有人會在被告在倒車時出現，被告同意。

承認事實指，被告在2023年9月7日清晨4時許在九龍灣車廠天台負責排車工作，將巴士移至適當位置。當時被告登上涉案巴士後倒車及以L型左轉，約1分鐘後便將該巴士駛至另一停車位。直至早上約7時10分，有車長發現事主躺在地上，送院後不治身亡。經檢查後，發現事主右枕骨凹陷及裂傷、四肢和驅幹有擦傷、右下肢內旋變形等。法醫檢驗遺體後，認為事主死因為多處受傷，傷勢與曾被行駛中的汽車撞倒或輾壓吻合。而巴士的行車記錄儀片段顯示，事主曾在案發前出現在巴士的右側前方，其後走到車尾，被告隨後登上巴士司機位。被告倒車後，巴士在早上7時許駛離時，已見事主躺在地上。

46歲被告孫偉亮，被控於2023年9月7日，在九龍灣臨華街九巴九龍灣車廠5樓，在道路上危險駕駛汽車（即登記號碼為RJ5671的公共巴士），引致羅育權死亡。

案件編號：DCCC164/2025

法庭記者：黃巧兒