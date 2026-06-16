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6年間屢狎5名補習小學生兼拍片 46歲男導師認19罪還押候懲

社會
更新時間：12:50 2026-06-16 HKT
發佈時間：12:50 2026-06-16 HKT

美孚新邨一間補習社46歲男導師於6年間多次非禮5名補習小學生，向對方手淫及口交，並拍攝留念，事主受害時年齡介乎7至13歲。事件於2023年東窗事發，男導師被捕，今早於高等法院承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪，合共19項控罪。法官游德康把案件押後至下月28日判刑，以待索取被告心理報告，期間被告還押看管。

用手觸碰男童下體並曾強行口交

被告余希哲承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪合共19罪。案情指，被告於美孚新邨四期平台開設「Prime Solid Learning Education Centre」，擔任補習導師。事主男童X生於2011年，其胞弟男童Y生於2013年，男童Z、A和B則分別生於2011年、2009年及2012年。

男童X自2021年小五起平日每天到場補習，由第3次補習開始遭被告非禮，時年10歲。案發時2人毗鄰而坐，被告突然伸手觸碰X下體10秒，被X推開後停手。翌年暑假8月中下旬，2人獨處時，被告要求X進入私人教學範圍後鎖上大門，指示X站立，自己則在對方掙扎下，拉低對方短褲口交約1分鐘。

屢遭被告狎玩男童向祖母披露才揭發案件

同年另一次獨處時，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛門5至10秒，2023年7月被告曾鎖上大門及關燈，要求X躺在桌上，交手機予X遊玩，自己則為對方口交半分鐘，再親吻X。翌月被告為X手淫時，曾拍攝片段紀錄。被告早於2017年起重覆犯案，曾非禮男童Y、Z、A及B，分別時年9歲、10至11歲、不足14歲及7至8歲。

2023年男童X向祖母披露時揭發事件，隨後報警處理。警方同年8月25日在補習社拘捕被告，被告警誡下承認犯案出於性好奇。警方在其電話內檢獲6條犯案片段及2張犯案照片，被告警誡下承認拍攝留念。錄影會面中被告對犯案多無特別印象，惟承認曾屢次犯案。

案件編號：HCCC137/2025
法庭記者：陳子豪

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