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天文台取消黃色暴雨警告信號

社會
更新時間：21:55 2026-06-16 HKT
發佈時間：07:15 2026-06-16 HKT

天文台今早（16日）表示，與西南季候風及低壓槽相關的驟雨及狂風雷暴持續影響廣東沿岸及南海北部。一道低壓槽會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。

長洲錄每小時約70公里強陣風

【21:55】天文台在21時55分取消黃色暴雨警告信號。

【18:15】天文台在18時15分發出黃色暴雨警告信號。

【17:00】天文台發特別天氣提示，指未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:50】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:40】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午11時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於本週後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節至下周初天色好轉，天氣漸轉酷熱。

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎25至29度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。

展望星期三及星期四天氣仍然不穩定。端午節及周末期間驟雨逐漸減少，天色漸轉明朗。

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