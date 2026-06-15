陳慧欣任旅遊事務專員 林建岳表歡迎：共同擴大旅業對港經濟貢獻

特區政府今日（15日）宣布，財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陳慧欣將出任旅遊事務專員，6月25日履新。旅發局主席林建岳對此表示歡迎，指旅發局會繼續與旅遊事務署合作，吸引更多來自世界各地的旅客訪港，擴大旅遊業對香港社會及經濟的貢獻。

林建岳指，陳慧欣曾任職多個政府決策局及部門，擁有豐富的行政管理經驗，深信她將繼續帶領旅遊事務署推動香港旅遊業持續向前發展。旅發局會繼續與旅遊事務署緊密合作，共同推動並落實《香港旅遊業發展藍圖2.0》，與各界攜手促進本地旅遊業的長遠發展，吸引更多來自世界各地的旅客訪港，並鼓勵旅客一訪再訪，進一步擴大旅遊業對香港社會及經濟的貢獻。

陳慧欣將出任旅遊事務專員，6月25日履新。

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