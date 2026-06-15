香港機場5月客運按年升10.2%達534萬人次 達美航空恢復洛杉磯航線

機管局今日（15日）表示，香港國際機場5月份航空交通穩步上揚，月內接待旅客534萬人次，按年上升10.2%，貨運量則同比增加3.0%至435,000公噸。客運增長主要由轉機及過境旅客雙位數增幅帶動。此外，達美航空自6月8日起恢復往來香港與洛杉磯航線，而太陽富國航空及香港航空亦於5月開通新航線，進一步拓展航線網絡。

香港國際機場5月份航空交通穩步上揚。

中東貨運錄衝突後首升

香港國際機場5月份航空交通表現穩步上揚，各項主要指標均錄得按年增長。客運方面，受惠於內地勞動節「黃金周」假期，5月1日單日客運量達到204,000人次。按地區劃分，大部分市場於5月份均錄得客運量增長，其中以內地、日本及東南亞地區的表現最為突出。

貨運方面，整體貨運量上升主要受轉口貨運帶動，按年跳升23.2%，進口貨運亦增加1.2%。各地區貨運表現好壞參半，內地及東南亞地區的增長，成功抵銷了印度等市場的跌幅。值得注意的是，中東地區於5月份錄得溫和增長，是自今年3月衝突爆發以來首次錄得升幅。

達美航空恢復洛杉磯航班

香港國際機場的全球航線網絡近期進一步拓展。美國達美航空已恢復往來香港與洛杉磯的航線，自6月8日起每星期提供7對航班，有助鞏固香港國際機場與北美地區的聯繫。太陽富國航空及香港航空亦於5月份，分別開通了往來越南富國島和蘭州的新航線，為旅客提供更多元化的出行選擇。

截至今年首5個月，客運量同比躍升12.5%至2,770萬人次，而飛機起降量則同比上揚4.8%至168,745架次；與去年同期相比，貨運量則調高3.6%至206萬公噸。過去12個月，香港國際機場的客運量達6,400萬人次，飛機起降量則為402,415 架次，分別同比攀升13.0%及6.1%；貨運量則同比調高3.0%至514萬公噸。