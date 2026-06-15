男童染H9N2禽流感 防護中心：基因全來自禽鳥無變異 本地大流行風險低

近期本港出現多宗兒童感染呼吸道疾病重症，衞生署衞生防護中心今日（15日）交代本地傳染病情況。中心總監徐樂堅表示，早前感染甲型H9N2禽流感的男童，其13名密切接觸者化驗結果均為陰性，而在他家中及到訪的沙田禾輋街市等地採集的17個環境樣本中，15個已確認為陰性。初步估計，男童很大可能是在新鮮糧食店接觸家禽或其分泌物後受感染，本地大流行風險較低。不過，近期本港流感及新冠活躍程度持續上升，徐樂堅不排除7月會出現新冠及流感的「雙高峰」。

禽流感︱17個環境樣本15個陰性

徐樂堅指出，中心對有關個案進行的全基因排列分析今日出爐，證實男童感染的病毒為低致病性甲型禽流感（H9N2）病毒，基因全部來自禽鳥，並無變異，感染人類的風險相當低。他解釋，H9病毒在禽鳥中常見，是家禽的風土病，中心評估流感大流行風險為低。不過他亦提醒，小孩身高較矮，到街市時較易接觸地上的禽鳥糞便，增加感染風險，家長需多加留意；市民進食家禽時必須徹底煮熟，並注意手部衞生。

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不排除7月新冠、流感雙高峰

近期本港流感及新冠活躍程度持續上升，徐樂堅亦不排除7月會出現新冠及流感的「雙高峰」。新冠方面，中心傳染病處主任歐家榮表示，新冠活躍程度自去年7月持續下降，去年第四季至今年4月亦屬極低水平，但近期有回升跡象，陽性比率由5月初的0.45%，升至6月初的1.39%。近期醫院的相關求診數字及過去數周污水檢測的病毒量均顯示上升趨勢，而上周已出現兩宗兒童重症個案，反映新冠活躍程度持續上升。他估計，由於上次新冠活躍期（去年7月）至今已近一年，隨着市民免疫力下降，相信感染情況有機會升溫。

流感方面，目前流感活躍程度自5月初起持續上升，過去數周的流感陽性百分比已接近基線水平。同時，過去數周流感嚴重個案有所增加，5月起已有3宗兒童重症；成人流感重症則由4月的每周7宗，持續上升至本月初的15宗。隨着流感病毒活躍程度上升，預計嚴重個案亦會增加。

去年流感季節「早到」 衞署研優化接種計劃

去年9月開學便出現流感高峰，不少學童未及接種疫苗已感染流感。被問到今年會否改善接種安排，徐樂堅指，現時本港疫苗接種一般定於9至10月，以預防一般於12月出現的冬季流感高峰，惟去年流感季節提早出現，而今年的流感高峰會於何時出現亦「好難講」，但待署方訂購疫苗後，會推出相應的優化措施。

中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康指，整體兒體流感疫苗接種覆蓋率約為65%，較去年同期高2%，惟6個月至兩歲幼童的疫苗覆蓋率僅得27%。新冠疫苗方面，6個月至兩歲幼童完成初始劑次接種的比率，估計更低於4%。中心呼籲家長應盡快安排子女接種相關疫苗。

另外，臨近暑假，徐亦提醒外遊人士要注意外地的傳染病風險，包括登革熱、基孔肯雅熱、麻疹，以及非洲爆發的埃博拉（伊波拉）等等。

記者：伍萬庭