研減地基樁柱數量 污水變再造水冷卻數據中心 建科院行政總監黃國輝：冀減北都發展工時成本︱專訪

香港建造成本位列亞洲第一，是涉約3萬公頃土地北都發展的一大挑戰。香港建築科技研究院行政總監黃國輝指，建科院將為新建造技術和物料制訂標準，可顯著降低北都發展成本和時間，舉例將進行內陸地區風力研究，或可降低北都建築結構要求，減省建築物料，亦會研究利用再造水冷卻技術，減少北都數據中心散熱時食水的耗用。

為新建造技術或物料制訂標準

黃國輝接受《星島》專訪時表示，隨着本港發展北都，未來建造工程數量將有增無減，但本港面對亞洲最高的建造成本和勞動力萎縮等挑戰，建科院將透過推動香港建築業創新應用、推動建築標準和進行認可認證，支持基建和建造業發展。

北部都會區專屬法例5月22日完成諮詢，建議容許建造業毋須特殊原因便可申請豁免《建築物條例》要求，方便採用創新建築技術。黃國輝表示，建議可便利建造業創新，建科院亦期望未來與承建商或客戶合作在北都試用新技術或物料，合適的未來都可於北都應用。

新界北岩土承載力可提高約六成

北都涉及大量前期地基工程，黃國輝表示，建科院早前與土木工程拓展署進行新界北部岩土承載力研究，推斷相關岩層承載力可提高約六成，即可大幅減少所需地基樁柱數量，降低工程造價及施工時間。參考過往地質數據，部分工務工程項目大直徑鑽孔樁的預先鑽探和驗證鑽探數量平均可減少三分之一，提升工程效率。

他又表示，現時全港建築物設計參考的風力標準均以橫瀾島計算，但風力吹到內陸會減弱，建科院計劃進行內陸風力研究，「去到北都是否仍然同一樣風力，還是有些減散……（建築）或不需要很強的結構，不敢說幫很多」，視乎研究結果，地基、隔音屏障或建築物的結構強度的標準或有望調低，可減省建造物料使用，預計今年內完成研究。

沙嶺數據園區是北都重點項目之一，黃國輝指出，數據中心現時一般以食水或海水作水冷降溫，散走運作時產生的廢熱，惟北都與海有距離，為節省食水資源，建科院正探討利用逆滲透技術等程序處理，將污水變為再造水，可用作水冷，「一來可節省食水，二來可減少污水」，節省水量則視乎未來北都人口。他表示，當相關可行性研究完成，建科院將於一間位於北都的私人數據中心進行一年先導計劃，監察再造水的水質。

或試用內地600MPa鋼筋

新物料方面，黃則指，現時香港一般使用抗拉強度為400MPa或500MPa的鋼筋，未來可試用香港未有供應、內地有生產的600MPa鋼筋。他解釋，使用強度更高的鋼筋可減少數量，有機會節省物料，但可能增加建築物承重，或因加得減，故必須詳細研究，若可行便會為新物料制訂在港使用的標準。

他又指，制訂新標準不會只限在北都應用，例如優化超高性能混凝土（UHPC）結構的技術指引和專用規範落實後，新物料可於不同工程應用，而每個新技術或新物料為工程項目帶來的成本或工時省減均因項目而異，但相信平均而言可有顯著減幅，舉例元朗南隔音屏障項目透過風洞測試優化設計，減少約兩成工程成本，高延性輕質複合混凝土在元朗十八鄉工程的應用，減少約四至五成施工時間。

記者：曾偉龍