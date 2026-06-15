5月初步訪港旅客人次約446萬 首5個月累積2300萬人次 按年升14%

旅發局公布5月初步訪港旅客人次為約446萬，較去年同期上升9%。累積計算，今年1至5月訪港旅客錄得約2,300萬人次，按年增加14%。其中，中國內地旅客佔1,767萬人次，非中國內地旅客為532萬人次，分別按年多16%及7%。

短途市場受中東局勢影響出現波動

長途市場持續增長，5月訪港旅客人次按年上升22%；今年首五個月累計長途旅客人次亦按年增加兩成。短途市場主要受中東局勢影響、油價上升及航班數量削減，令5月的訪港旅客出現波動。

暑期旅遊旺季將至，旅發局推出全新夏日推廣活動「香港夏日盛會」（Hong Kong Summer Fun），配合多項盛事加強宣傳，並聯同商界向旅客送出數十萬份「夏日禮」，涵蓋景點、餐飲、交通及購物優惠，吸引更多過夜旅客於暑假期間訪港，帶動整體消費。