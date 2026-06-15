31歲男子涉隱瞞受查以保特殊學校教席 校長稱若知被告應徵時已受查定不聘用

31歲時任男教師涉嫌於2022年至2023年間，隱瞞任教的路德會啟聾學校，自己正接受廉署調查及刑事檢控，從而保住教席。男子今於西九龍裁判法院否認3項欺詐罪開審，辯方將爭議被告無意圖欺騙。啟聾學校校長供稱，直至在報章上見到被告的名字，才知被告遭起訴，在此之前被告從未告知學校他正受查。校長指若得悉被告應徵時已受查，當初便不會聘用被告，「好似我哋俾佢呃咗咁」。

面試至獲聘期間未通知學校正受廉署調查

被告游昇浩，被控3項欺詐罪，他今由大律師關百安代表。承認事實指，案發時被告是路德會啟聾學校（啟聾學校）的合約教師，其後轉任常額教師。被告曾涉及廉署調查，於2021年9月被捕，其後數次到廉署續保。他於2022年7月通過面試，獲啟聾學校聘請為合約教師；同年8月及10月被告到廉署續保，獲告知該案仍在調查中，但他無須再續保。

被告於2023年3月致電廉署查詢調查進度，獲告知調查仍然繼續，他仍是嫌疑人。同年8月，被告通過面試獲聘任為常額教師。同年11月被告遭廉署起訴，啟聾學校校長於12月向被告查詢相關刑事檢控。廉署於2024年5月就本案會見被告，他在警誡下保持緘默。被告在案發時間從未通知啟聾學校自己涉及刑事調查。

啟聾學校校長許加恩供稱，2022年7月25日及29日兩次與被告面試，認為他合適遂於7月29日即日簽約。許指當日須面試其他應徵者，故由行政主任處理與被告簽署合約事宜。被告獲聘後主要負責聽障學童增強支援服務，到不同主流學校提供支援服務。許解釋，被告會先返回啟聾學校，有需要到校支援時才外出，他可隨時尋找校長。

案件編號：WKCC228/2026

法庭記者：雷璟怡