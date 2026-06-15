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天氣持續更新︱西貢東部雨量特別高 天文台發山泥傾瀉特別提示 視強雷雨區發展或改發紅雨

社會
更新時間：18:54 2026-06-15 HKT
發佈時間：11:04 2026-06-15 HKT

黃色暴雨警告自今早（15日）11時10分發出，至傍晚仍然懸掛。天文台在傍晚6時15分發出山泥傾瀉特別提示，指西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

另外，天文台傍晚6時50分指，與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台今早（15日）指，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過140毫米。本港地區今日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

天氣︱早上西貢區雨量超過140毫米

天文台於中午12時52分發特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。於12時55分再發特別天氣提示，指強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台於上午10時40分發特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。15分鐘後再補充，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台及後於上午11時10分發出黃色暴雨警告。

展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

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