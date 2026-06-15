天氣持續更新︱天文台取消黃雨 料明日雨勢有時頗大 端午節及周末天氣轉好

黃色暴雨警告自今早（15日）11時10分發出，至晚上8時20分取消。天文台指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，本港明日（16日）雨勢有時頗大。預料星期三至星期四（17至18日）初時天氣仍然不穩定，部分地區雨勢較大。市民在未來數天上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。此外，由於有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

隨着副熱帶高壓脊建立，本港在端午節及周末期間驟雨將逐漸減少，天色漸轉明朗。

天文台在傍晚6時15分發出山泥傾瀉特別提示，指西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

另外，天文台傍晚6時50分指，與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台今早（15日）指，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過140毫米。本港地區今日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

天氣︱早上西貢區雨量超過140毫米

天文台於中午12時52分發特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。於12時55分再發特別天氣提示，指強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台於上午10時40分發特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。15分鐘後再補充，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台及後於上午11時10分發出黃色暴雨警告。

展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。