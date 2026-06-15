天文台：強雷雨區正影響本港 需否發紅色暴雨警告視乎雷雨區發展

天文台今早（15日）指，活躍西南季候風及低壓槽正為廣東地區帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早各區普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過140毫米。本港地區今日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

天氣︱早上西貢區雨量超過140毫米

天文台於中午12時52分發特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。於12時55分再發特別天氣提示，指強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台於上午10時40分發特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。15分鐘後再補充，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台及後於上午11時10分發出黃色暴雨警告。

展望明日雨勢有時頗大，星期三及星期四天氣仍然不穩定。隨後一兩日驟雨逐漸減少。