每日雜誌‧人物誌｜組慈善合唱團領戒毒青年尋自信 韓進豐揮動音樂傳遞生命教育

鎂光燈照射在舞台上，基督教新生協會音樂總監韓進豐緩緩舉起雙手，隨着手勢起落，數十把聲音交織成悅耳的旋律。對他而言，這不僅是一場音樂演出，更是一次跨越背景與經歷、連結人心的交流。近年，他為戒毒青年成立合唱團，陪伴團員重拾自信、融入社會；又將音樂帶進醫院與社區，在療癒患者的同時，也盼推動本地文化藝術發展。他說，自己早與音樂密不可分，願毫無保留投入音樂教育，更相信音樂蘊藏改變生命的力量，能引導人走向更好的狀態，「我是燃燒生命去做，但是燃燒得有價值。」

韓進豐強調，音樂能連結人心。

韓進豐與音樂的緣分，早在童年已悄然埋下。「第一次真正接觸音樂，就是在兒童合唱團裏。」他憶述，從幼稚園到大學都無間斷在合唱團唱歌，幾乎貫穿了整個成長歲月。中學時期，他更隨團遠赴歐洲、東南亞及內地等地參加比賽與交流，「比起同齡的小朋友，我見識和經歷都更多，這些都是合唱帶給我的。」

在同齡孩子玩着爆旋陀螺時，他常常到圖書館借光碟回家細聽，沉浸在古典音樂的世界之中。韓進豐坦言，小時候十分內向，看到陌生人會躲到父親身後，合唱團卻讓他走到台前，面對觀眾，學習與人合作，「如果沒有了合唱，我的人生會很不一樣。」中五會考成績未放榜，他已決意遠赴北美求學，並一路攻讀至加拿大麥基爾大學（McGill University）合唱指揮博士。

然而，畢業在即，他卻陷入迷惘。他說，當時在加拿大已擁有不錯的發展機會，包括指揮高水平合唱團及大學工作邀約，但在高度專業化的環境中，他開始感到音樂變得過於「機械」——準備、排練、演出，一切高效準確，卻逐漸失去最初吸引他的情感流動，以及人與人之間的真摯連結。

後來，新冠疫情令所有排練被迫暫停，「很諷刺的是，我很喜歡音樂，但得知排練取消後，我卻覺得很開心。」這讓他忽然驚醒，自己與音樂的關係已經失衡。最終，他決定離開加拿大，回到香港，重新尋找音樂的真正意義。

回港後，他在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學任職音樂及表演藝術總監，並持續以音樂服務社群，幫助社會不同持份者，並以音樂連結社區，去年獲香港音樂舞蹈界國慶籌備委員會頒發「香港青年音樂家獎」。

韓進豐去年獲香港音樂舞蹈界國慶籌備委員會頒發「香港青年音樂家獎」。 受訪者提供

對團員欣賞與日俱增

他在一次偶然機會認識了基督教新生協會（下稱協會）的顧問龐愛蘭。他說，當時正與麥基爾大學的香港校友籌備年底的聖誕音樂會，得悉對方正苦惱如何讓協會的更生人士加快融入社會，他遂想起以樂會友，雙方於是一拍即合，思索如何讓音樂帶出更深的社會意義。他說，決定教授這群戒毒人士接觸正統音樂，並為他們成立專業的合唱團，在非一般的舞台與社會上的不同人士共唱共演，甚至讓他們登上傑青的舞台。

基督教新生協會合唱團今年3月在「傑出青年協會籌款音樂會2026」演出。 受訪者提供

他至今還記得第一次與麥基爾大學香港校友會合唱團到訪協會位於元朗的中心，看着約60人魚貫走進一個小房間，逐一排隊試音。他笑言，由於許多人從未正式學過唱歌，當被要求唱音階分聲部時，有人五音不全，有人不知所措，還有人邊唱邊笑，場面十分熱鬧。惟當眾人齊聲唱響《Christmas is a Time to Love》時，他感到一陣驚喜，「第一次就成事，能合唱一首歌。」

排練漸入佳境，他對這群團員的欣賞亦與日俱增。他坦言，在指揮過的眾多合唱團之中，協會合唱團不是水平最高的，卻是最投入、最專心的一隊，「我說什麼，他們便做什麼，毫不猶豫，毫無保留，令我覺得被尊重。」

這個去年9月才成立的合唱團，短短數月，團員便蛻變成能夠站上舞台演唱5、6首歌曲的隊伍，韓進豐形容是「一個很大的進步」。去年12月的紅白聖誕音樂會上，匯聚了約20名麥基爾校友、40名協會合唱團團員，以及擔任小提琴、大提琴與敲擊樂手的學生。

看着眾人全情投入地歌唱，在台上指揮的韓進豐，也忍不住眼眶泛紅，「當大家齊聲共唱，以不同聲音組成和弦，音樂的力量，是可以很強大、很振奮人心的。」他說，希望學生藉此明白，不能以過去定義自己，即使是專業演奏者都會偶有失手，需在台上重拾心情，「忘記背後，努力面前，向着標竿直跑。」

韓進豐認為，他們或只是曾經忘掉樂譜、走音，現在知錯能改，「大家應接納他們，為他們遞上下一樂章，一同唱下去。」那場音樂會更成功籌得善款捐予協會於大嶼山石壁重置中的戒毒村，用於興建禮堂及音樂室，「原來一場音樂會，真的能夠有心靈共鳴和實質貢獻。」

韓進豐形容，自己與音樂密不可分，希望繼續盡綿力推動本港文化藝術發展。

辦慈善音樂會為大火籌款

今年3月，協會合唱團再度登上更大的舞台——香港理工大學賽馬會綜藝館「傑出青年協會籌款音樂會2026」，演繹由韓進豐重新編曲的管弦樂團版本《這一生最美的祝福》，並與著名鋼琴家羅乃新、小鋼琴家何珀廉及香港青年樂團同台演出。

韓進豐笑言，這次是「升了幾級」，團員首次與整個由傑出青年組成的管弦樂團合作，樂章及合奏合唱難度大增，緊張程度亦有增無減。演出期間雖有少許失誤，他卻看得坦然，「就如我們的人生寫照，並非每個音符、每個人是完美的。」他說，最重要是從心而發的合奏動機，及以毅力練習的艱辛片段，「（他們）從毒海以意志歸來，相信沒有音符是他們學不了、唱不到的。」演出結束，如雷貫耳的掌聲迴盪場館，久久未散。

「他們昨日才活在毒海的黑暗之中，今日已堂堂正正走到舞台的鎂光燈下。」韓進豐說，社會往往只記得更生人士犯過的錯，卻忘記他們正勇敢面對過去，努力重新出發。掌聲與認同，對他們而言，是久違的肯定，更是重建自信與自尊的起點，「他們值得被看見，被鼓勵，被幫助。」

韓進豐沒料到的是，去年那場紅白聖誕音樂會，竟啟發了學生，「他們知道音樂不只是享樂，表演完就算了，也是有社會影響力的。」

「嫁給舞台」從沒真正下班

大埔宏福苑火災發生後，約10名學生主動提出舉辦慈善音樂會，為受影響居民籌款。由聯絡教會牧師借用場地，親自選曲，以至招募同學參與，幾乎不假手於人。「作為老師，我感到十分欣慰」，韓進豐說，這是一次「潛移默化」的成果。音樂會歷時約45分鐘，最終籌得善款，對學生而言，是以己力改變他人的難得經歷；對他來說，則是更深信音樂不只具觀賞性，更能為社會帶來貢獻。

學生受韓進豐啟發，去年自發籌辦慈善音樂會，為大埔宏福苑火災受災戶募款。受訪者提供

與音樂相伴多年，韓進豐借用梅艷芳「嫁給舞台」來形容自己與音樂的關係，笑言是福亦是禍——工作即興趣，固然樂在其中；但他幾乎從未真正下班，行山時腦海中仍在規劃下一次演出，甚至是明年的曲目。他坦言正嘗試培養其他興趣，為被音樂填滿的腦海留點空間。

韓進豐期望未來能將服務擴展至在囚人士及更生青年。

展望未來，他說將繼續以合唱的神奇力量為核心，把服務擴展至在囚人士及更生青年，並帶領團員走進校園與社區，以音樂傳遞生命教育。

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