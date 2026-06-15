非本地培訓醫生︱8年前入職威院心胸外科 日籍醫生藤川拓也傳授開放式主動脈手術要點

為解決醫生人手短缺問題，醫院管理局持續招聘非本地培訓醫生來港服務，當中包括沙田威爾斯親王醫院心胸外科部門8年前聘請的日本醫生藤川拓也，他加盟後隨即為團隊分享「開放式腹腔主動脈手術」的技術細節，幫助本港醫生掌握手術成功要點。聘請藤川的新界東醫院聯網心胸外科組主任黃鴻亮表示，本港以往對於涉及腹腔主動脈的個案，只可擺放支架作暫時處理，日本則可透過其開放式手術根治病源，並降低病人死亡率；現時威院已有4名醫生掌握相關技術，進行了逾90宗同類手術。

大幅提升開放式主動脈手術成效

新界東醫院聯網心胸外科組主任黃鴻亮指出，本港外科培訓依循英式系統，會將位於胸腔及腔腹的主動脈手術，分別歸類為「心胸肺外」及「血管外科」，惟部分病情可由胸腔延伸至腹腔，處於灰色地帶。以往要處理此類個案，只能擺放支架處理，未能根治病情，而效果較好的「開放式主動脈手術」因當時缺乏技術，威院只曾進行4至5宗。

黃鴻亮於2015年在本港舉行的一個大型心腔外科會議上認識藤川拓也，當時對方在日本川崎幸醫院主動脈中心（Kawasaki Aortic Center）工作，是全日本進行最多主動脈手術的醫療機構之一。他笑言，由於二人當時屬醫生中的年輕一代，故較為投契。後來，藤川在黃的邀請下，2017年來港加入中大醫學院，翌年正式以有限度註冊形式加盟醫管局。

來港後，藤川向威院團隊分享處理開放式主動脈手術的技巧及經驗，威院自其加盟後進行相關手術的宗數增至逾90，他亦為團隊帶來獨特的工作文化。現時已是威院心胸外科顧問醫生的藤川拓也說，日本醫院進行外科手術前會進行簡報，讓團隊成員了解手術內容，他亦習慣透過手繪圖像，讓團隊理解得更為清楚，故將此文化帶到威院。

酷愛香港郊區 視港為「第二個家」

藤川拓也坦言，當年正考慮轉到歐洲工作，後來受黃邀請，笑言當時沒有考慮太多，單純因為二人友誼而選擇來港。在港工作9年，他特別喜歡香港的郊區景色，不時行山遠足，曾經到訪過要步行12個小時的「鬼手岩」、只有潮退才可抵達的「雞翼角」等，亦特地搬到西貢居住。談到未來打算，他形容香港已成為其第二甚至「第一個家」，而且周末亦可「快閃」前往日本探望家人，認為只要仍獲聘用，便會繼續留港。

黃鴻亮說，聘用人手時，自己會優先選擇本地人，希望讓其繼承衣缽，同時亦會積極物色海外專業人才，希望對方可帶來現時本港需要的新技術，例如機械人輔助手術等。不過，他坦言不少專家級的人員已在當地成家立室，歐美地區的薪酬也可能較香港吸引，故招聘海外人才亦有一定難度。

據醫管局資料，截至今年5月底，共有360名非本地培訓醫生於醫管局工作或交流，當中包括291名全職醫生及69名交流的訪問醫生，其中131人為特別註冊，229人為有限度註冊。目前於公院工作的非本地培訓醫生，於醫管局服務年資約為1至6年，亦有部分人年資逾6年或以上。

記者：伍萬庭