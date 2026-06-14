世界盃2026︱關日華籲慎防高危群聚感染 警告新冠疫苗將迎「空窗期」

衞生署衞生防護中心日前公布一名兩歲男童感染甲型流感(H9)個案，香港踏入夏季，正迎來新冠病毒、乙型流感、登革熱以至禽流感等多種傳染病夾擊。隨着世界盃賽事開鑼，賽事將步入高潮，大批市民料將聚集於商場及食肆觀賽，加上暑假外遊旺季將至，亞洲兒童傳染病學會主席、香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華呼籲，提醒市民千萬不能對傳染病掉以輕心，並敦促尚未接種疫苗的市民及兒童應盡快打針傍身。

免疫力隨時間回落病毒伺機反撲

對於近期各種傳染病個案攀升，關日華今早（14日）在商台節目解釋，這並非單純因為市民防疫意識鬆懈，而是過去新冠疫情期間長期的社交距離措施，令大眾缺乏接觸病毒以產生天然抗體的機會。隨着社會復常、人流交往漸趨頻繁，加上距離上一次流感高峰期已有一段時間，市民體內的抗體水平開始回落，導致近期感染及重症個案增加。

現時世界盃賽事正如火如荼進行中，商場及食肆人頭湧湧，聚集觀賽人群。關日華提醒，這種全球性的群眾聚集是病毒傳播的高危場景。他強烈呼籲市民在參與這類活動前應審視自身抵抗力，盡量先接種疫苗；在人多擠逼的地方亦可考慮佩戴口罩，並時刻保持手部衞生，以策安全。

乙型流感及新冠病毒不容忽視

關日華指出近期流感病毒株已由H3型轉變為乙型流感。他強調流感絕非普通感冒，對於兒童而言，可能會引發嚴重的腦炎及肝臟發炎。對於近日一名8歲女童出現感冒發燒徵狀後在家中暈倒並證實不治的慘劇。他表示雖然確切死因有待死因庭調查，可能涉及嚴重病毒感染或隱性先天性代謝病，但事件再次敲響警鐘，印證接種疫苗預防重症的關鍵性。他建議未接種流感疫苗的市民，現在補打仍然未遲。

他又指，新冠病毒雖已成為風土病，但仍具高度威脅，市民切勿忽視。關日華警告，若兒童未曾感染新冠，家長應盡快帶他們接種疫苗。現時適用於6至11歲兒童的新冠疫苗批次將於7月10日到期，而12歲以上的疫苗亦會於9月5日到期。新一期疫苗預計要待9月或10月才抵港，意味暑假期間將出現「疫苗真空期」。由於打針後需兩星期才能產生足夠抵抗力，他強烈呼籲準備暑假外遊的市民必須及早把握時間接種。

外遊慎防登革熱與日本腦炎

面對暑假外遊高峰，關日華提醒前往亞洲地區的市民必須高度防範蚊傳疾病。他指出，氣候變暖令蚊子繁殖範圍擴大，亞洲區不單有登革熱，日本腦炎亦廣泛肆虐。他建議外遊前應諮詢醫生並接種相關疫苗，並呼籲市民做好家居防蚊措施，外出時應帶備蚊怕水，並盡量避免在黃昏蚊子出沒的活躍時段於戶外逗留。

至於早前一名兩歲男童感染H9甲型禽流感，並曾到訪街市雞檔的個案。關日華提醒家長，帶小朋友到街市時應保持距離，切勿讓兒童觸摸活生生的家禽或其排泄物；即使買回家烹煮，也要避免徒手處理並徹底煮熟。若不慎觸碰，必須徹底清潔雙手後才可觸摸眼、耳、口、鼻。

百日咳及白喉死灰復燃

關日華又警告，隨着氣候暖化、全球人流交往頻繁，未來再度爆發全球傳染病大流行將「無可避免」。更令人憂慮的是，近年百日咳、白喉、麻疹等在香港因完善疫苗接種計劃而沉寂多年的嚴重傳染病，近期已在全球多個地區出現爆發。百日咳初期病徵似普通流感，其後會出現嚴重咳嗽期，病人會持續咳嗽一段長時間，甚至會引致死亡。

他指，除了兒童必須打針，孕婦在懷孕期間接種百日咳疫苗最為關鍵，呼籲孕婦應盡快接種，以保護嬰兒；平日也要多做運動，提高抵抗力。

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