Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台早上6時20分取消黃色暴雨警告 維持逾8小時

社會
更新時間：06:20 2026-06-15 HKT
發佈時間：19:58 2026-06-14 HKT

天文台周日（14日）晚上7時55分發特別天氣提示，預料本港未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響。天文台晚上9時40分發出黃色暴雨警告，直至周一（15日）早上6時20分取消，即共懸掛了大約8個多小時。

天文台下午指，一股清勁至強風程度的西南季候風正影響廣東沿岸，該區有雷雨。本港早上新界東部錄得超過10毫米雨量。此外，現時位於廣東內陸的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區。

天氣︱今明兩日部分地區雨勢特別大

本港地區下午及今晚多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。星期三及星期四天氣仍然不穩定。

天文台指，今日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，呼籲市民留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

天文台指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
13小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
12小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
13小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
13小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
23小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜美伊終達成和平協議 周五於瑞士簽署後即重開霍爾木茲海峽
即時國際
2小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
22小時前