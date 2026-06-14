天文台早上6時20分取消黃色暴雨警告 維持逾8小時

天文台周日（14日）晚上7時55分發特別天氣提示，預料本港未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響。天文台晚上9時40分發出黃色暴雨警告，直至周一（15日）早上6時20分取消，即共懸掛了大約8個多小時。

天文台下午指，一股清勁至強風程度的西南季候風正影響廣東沿岸，該區有雷雨。本港早上新界東部錄得超過10毫米雨量。此外，現時位於廣東內陸的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區。

天氣︱今明兩日部分地區雨勢特別大

本港地區下午及今晚多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。星期三及星期四天氣仍然不穩定。

天文台指，今日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，呼籲市民留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

天文台指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。