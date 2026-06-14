天文台｜低壓槽今日逐漸靠近 部分地區雨勢特別大 未來數日天氣持續不穩定
更新時間：09:32 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:32 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:32 2026-06-14 HKT
天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定；今日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。
天氣︱今明兩日部分地區雨勢特別大
天文台提到，西南季候風正為廣東沿岸帶來雷雨。此外，現時位於華南北部的低壓槽會在今日逐漸靠近沿岸地區。
本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。
展望明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。
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