無感e道︱港珠澳大橋香港口岸6.25起試行 鄧炳強實測5秒「直行直過」 毋須出示證件、按指紋

全新「無感e-道」即將於6月25日於港珠澳大橋香港口岸推出，屆時市民只需「望一望鏡頭」，以正常步速行過，全程不用停步、不用出示證件、也不用按指紋，保安局局長鄧炳強在社交平台上載影片，親身示範「5秒鐘完成出境」、「直行直過」。

全程不用停步、出示證件、按指紋

合資格市民現時已可以登記使用服務。港珠澳大橋口岸是首個試點，象徵香港通關服務即將進入新時代，屆時市民出行就會更方便、更快捷、更暢順。

「無感e-道」運用容貌識別和AI人工智能影像分析技術，當使用人士通過「無感e-道」時，會進行身份辨認和核實，全程只需要5秒。

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須於過去90日內經港珠澳出入境10次方可登記

入境處早前表示，凡11歲或以上的香港永久居民，只要於過去90日內使用港珠澳大橋香港口岸的旅檢大樓，出境或入境10次以上，便可從即日起透過入境處「非觸式e-道」流動應用程式進行登記，並在本月25日服務推出當日起，使用「無感e-道」。

入境處提醒，已登記的香港永久性居民在使用「無感e-道」時，仍須攜帶有效的香港身份證。此外，市民仍可選擇使用其他e-道或傳統櫃位辦理出入境檢查手續。