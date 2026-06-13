宏福苑︱合安取5%聯署業主資料待確認 透「一戶一社工」聯350戶 盼盡快促成業主大會

宏福苑法團管理人合安管理有限公司今年4月29日收到業主聯署要求，舉辦一個可容納不少於1,000人、為期至少6小時的業主特別大會，合安其後曾向土地審裁處申請延長召開和舉行會議的法定期限遭駁回。合安今(13日)發通告指，該公司法律團隊正就土審處判詞進行研究，以確保後續工作依法合規推進，重申正積極推動各事項務求促成業主大會盡快舉行，並列出目前面臨的三大困難，未來會適時向業主通報最新進展。另外，截至昨日(12日)，已有超過七成半合資格領取退款的單位業主進行登記預約。



在召開業主大會上，合安面對三大困難，包括該公司目前已從土地註冊處取得不少於5%的聯署業主的資料，並已向相關業主發出通知，促請他們盡快提交身份證明文件副本及簽名樣本，以便與土地註冊處的紀錄核對，從而核實其身份及簽署的有效性。



其次合安 正向「一戶一社工」尋求協助，跟進超過350個暫未能聯絡的單位，持續完善業主通訊資料，以及了解火災中離世人士的遺產承辦進度，在保障所有業主權益的前提下，召開業主大會；同時亦繼續按聯署業主的具體要求，物色能容納至少1000人及可以於週六或週日持續開會6小時的合適場地。



合安亦稱，明白業主期望盡快召開大會，並始終以保障全體業主權益為依歸，提到土地審裁處在6月2日頒下的判詞中確認，在宏福苑的特別情況下，要發出會議通知書及舉行會議實在遇到一定難處，儘管籌備過程面對不同挑戰，合安仍會繼續積極協調及跟進，務求盡快落實有關安排。

香港物業管理業協會發言人陳志球。資料圖片

陳志球：法庭未提供執行細節

香港物業管理業協會發言人陳志球表示，判詞主要建議跟從《建築物管理條例》要求。法庭要求「合安」按照現有法例和實際情況跟進，並未提供執行細節。他強調，「合安」目前是受到委任的義工，正扮演管理委員會的角色以代表業主立案法團，故必須依賴原有法例及民政事務總署的協助來推動大會的召開，「今日開唔到係理解嘅，當解決到現時嘅問題，都係可以召開得到」。

籲業主理解並冀於合理時間內召開

面對未來可能會有業主提出司法挑戰的擔憂，陳志球提醒，由於「合安」現時是以管理委員會的身份代表全體一千九百多戶業主，若業主向其提出民事起訴，實際上等同於起訴自己。他重申，在未能符合法例要求的情況下強行開會並不可行，相信目前所面對的各項困難絕對是未能開會的合理辯解。他對「合安」及民政事務總署的努力表示充滿信心，相信在逐步解決各項實質性問題後，業主大會必定能在合理的時間內順利召開，並期望社會及業主能對此史無前例的情況給予理解。

