2027香港佈道大會明年11月恩臨香江 冀福音大能轉化生命為城市注入盼望
更新時間：11:29 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-13 HKT
適逢2027年香港回歸祖國三十周年，「香港福音盛會」繼2017年在香港大球場舉行萬人佈道會後，將於2027年11月再次在香港大球場舉行大型佈道大會，主題定為「恩臨香江」。佈道大會的啟動禮剛於日前在五旬節聖潔會永光堂圓滿舉行，共逾1,700位來自全港不同宗派的牧者、機構代表及弟兄姊妹出席。
啟動禮當天，會場洋溢歡欣與感恩的氣氛，內容包括詩歌敬拜、讚美操、百人詩班獻唱、信息分享、禱告及亮燈儀式。大會董事會主席唐榮敏牧師致詞時指出，這次佈道大會不僅是一場聚會，更是本土福音使命的歷史承接。他強調，在經歷無數變遷的香港，唯有福音的大能才能真正轉化生命，為城市注入盼望。
大會顧問吳振智牧師在信息分享中坦言，在現今環境下舉辦大型佈道會，無論在人力、財力或跟進工作上，都面對極大困難。然而，這份福音的聲勢正是打破社會冷漠、喚醒人心的重要契機。
「香港福音盛會」幹事陳一華牧師亦介紹了大會的19個功能組別，其後舉行亮燈啟動儀式，燃點福音之光。啟動禮尾聲，由榮譽主席陳黔開牧師帶領奉獻禱告。啟動禮參與者同心禱告，並由100人詩班及讚美操團隊向上帝獻上傳福音的心志，整個啟動禮成為馨香的祭獻呈給天父。
陳一華牧師在會上公布2027年布道大會的六位講員名單，體現教會合一、福音無界的精神：
場次 講員
公開場 陳謳明大主教
公開場 吳振智牧師
公開場 高銘謙牧師
中學生場 謝又生牧師
普通話場 蔡頌輝牧師
國際場 甘力克牧師
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