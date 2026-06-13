天文台：雷雨區靠近 未來一兩小時或影響本港 明日及周一累積雨量可達200毫米 或發暴雨警告信號

天文台今日（13日）早上5時發出黃色暴雨警告信號。天文台於上午8時45分取消黃色暴雨警告信號，今早多處地區錄得約30毫米雨量，而荃灣區的雨量更達70毫米。

天文台中午12時發特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地區雨勢特別大，預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。

天文台中午12時45分再發特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

過去一小時雨量圖

天文台凌晨4時15分發出特別天氣提示，指西南季候風會在今日（6月13日）逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一（6月14及15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

分區氣溫

九天天氣預報

驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。同時，一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東南風，漸轉吹西南風，稍後高地間中吹強風。

展望明日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。

一道低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多。預料該低壓槽會在下週初至中期在廣東沿岸及南海北部一帶徘徊。同時，受活躍西南季候風及高空擾動影響，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊於下週後期向西伸展，接近週末廣東驟雨減少，天色好轉。