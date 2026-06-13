機場保安犬隻行動小組成立5周年 每月處理近300宗無人看管行李



機場保安犬隻行動小組於2021年1月成立，至今已踏入5周年，任務是要確保旅客、員工及機場運作與及航空安全，迄今有20隻嗅探犬，工作範圍涵蓋非禁區客運大樓及周邊地區，負責偵測及處理無人看管的行李、可疑物品，以嗅探方式檢測爆炸品、槍械及彈藥等。

機場保安有限公司助理行政總裁（第一行動支援） 黃少卿表示，小組由最初只有3隻嗅探犬，增加至現時的20隻，每隻犬隻均由一名領犬員帶領，品種包括拉布拉多尋回犬、史賓格獵犬、不列塔尼獵犬及曲架犬，當中有4隻由香港自行繁育，另有3隻來自北京石家莊和13隻來自海外，「在選擇犬隻上，各類品種都有其特性，但主要是純良、服從性高和靈活。」



嗅探犬亦擔任「機場旅客大使」



她表示，今年首5個月，小組共處理1,486宗無人看管行李，平均每月297宗，「相比傳統爆炸品拭子樣本檢測，嗅探犬大幅縮短處理時間，提升安全與效率。」嗅探犬亦擔任「機場旅客大使」進行社區活動及表演，於去年已舉辦了120場犬舍及訓練設施參觀活動，推出「Hug Me」讓市民近距離接觸嗅探犬，提升公眾安全意識之餘，亦增添親和力。

機場保安犬隻行動小組由20隻嗅探犬組成，每隻犬隻均由一名領犬員帶領。

黃少卿表示，相比傳統爆炸品拭子樣本檢測，嗅探犬大大縮短處理時間，提升安全與效率。

嗅探犬需在模擬客運大樓設施的場地進行行李搜索訓練。

黃少卿表示，「在選擇犬隻上，各類品種都有其特性，但主要是純良、服從性高和靈活。」

她提到，要成為領犬員需接受犬隻心理學、營養學、急救護理，以及國際反恐形勢與爆炸物品知識培訓，並與嗅探犬進行12星期專業訓練，包括服從訓練、爆炸品或槍械彈藥嗅探訓練、犬隻護理訓練等；其後，要通過考核及測試才可執勤，每年嗅探犬亦有驗證考試，須通過警務處及海關的資格考核。

她亦指，早在2021年已跟警方及海關簽署三方合作框架，用作知識交流、使用犬隻設施、聯合演習、訓練及行動、犬隻繁殖計劃，於2022年及2023年分別與警方及海關成功繁育優質犬隻。



機場禁區內設有逾3,200平方米犬舍及訓練場地

為更好地訓練和照顧嗅探犬，機場禁區內設有逾3,200平方米犬舍及訓練場地，設計參考香港紀律部隊及海外機構標準，配備獨立休息間、梳洗護理及醫療設施，由犬隻醫療及支援主任定期為犬隻進行體格、體溫檢查、磅重等。犬舍更獲漁護署批准於禁區設立專屬隔離犬舍，是香港少數由非政府機構管理的認可檢疫設施，可節省引入新犬隻時間，訓練場地則包括有天台訓練場及室外、內場地，並設有模擬客運大樓設施進行嗅探訓練。

機場禁區內設有逾3,200平方米犬舍及訓練場地，設計參考香港紀律部隊及海外機構標準。

犬舍更獲漁護署批准於禁區設立專屬隔離犬舍，是香港少數由非政府機構管理的認可檢疫設施。

領犬員日常要為嗅探犬洗澡、剪毛、修甲等基本護理。

定期為犬隻進行體格、體溫檢查、磅重等。

領犬員Mandy從照顧小孩轉職照顧毛孩

機場保安犬隻行動小組每隻嗅探犬均由一名領犬員帶領，有任職一年半的領犬員從幼稚園行業毅然轉職，照顧小孩和照顧毛孩最大的不同是體力要求，在經歷一輪體能測試後成功入隊，除了有幫助旅客、維持保安的滿足感，更收穫一個好伙伴、好朋友。



領犬員王曉萌Mandy與兩歲的嗅探犬Steve參與執勤約一年半。

領犬員王曉萌Mandy與她的好拍檔——兩歲的嗅探犬 Steve，負責在客運大樓非禁區巡邏，處理無人看管行李。來自石家莊的Steve會進行爆炸品的嗅探工作，性格活潑、大膽，同時好奇心很重，對人也非常熱情。Mandy笑言，「可能在其他人眼中會覺得牠的性格好唔定，但在我眼中，這種性格就正正是牠的工作天賦 」。

領犬員Mandy過去在幼稚園工作了8年，從照顧小孩轉職照顧毛孩。她坦言，轉行契機是希望「給自己一些新挑戰」，加上本身喜歡小動物，故希望將興趣和工作結合。加入小組短短一年半，她稱，工作每天都帶給她新挑戰，「換來的滿足感，令我覺得很值得」。

牠把牠全世界的信任交給我

談到工作收穫，她表示，能夠在機場幫助旅客，維持保安是其中一個有滿足感，特別是看到旅客與Steve互動時的喜悅。除了收獲一隻可愛、活潑的工作伙伴，她認為，更多是獲得一個依賴你、信任你的朋友，「牠把牠全世界的信任交給我 」，也見到牠一點一點地進步，「由一些東西不懂到懂，這個滿足感是最大的」。

為建立彼此默契，她分享，與Steve是由一個「網球」開始，每次完成指令，便以網球作獎勵。久而久之，Steve憑一個眼神便知道要認真工作，即使在嘈雜、陌生環境下，只要牠聽到指令，仍能專注投入搜查工作。

為建立彼此默契，Mandy分享，與Steve是由一個「網球」開始，每次完成指令，便以網球作獎勵。





除了日常訓練，她亦要為Steve洗澡、剪毛、修甲等基本護理，身型驕小的她面對最大挑戰是體力，雖然以往工作要和小朋友跑跑跳跳，但成為領犬員，體力要求則是另一個層次，加上Steve是一只較精力旺盛的史賓格獵犬，「當值時，一邊牽著牠走，也要一邊控制著牠，可能突然之間會有些爆發力，收工的時候手臂和腰這些位置，好像做了一場劇烈運動」。

她回憶，面試時需通過體能測試，包括Sit up、掌上壓等，幼稚園的工作不需要很大的臂力，對她來說的確較困難，為此她在家中自我鍛鍊，最終成功入隊。到現在她每天會與Steve進行體能運動，「慢慢Steve變成我的私人體能教練，令我體能愈來愈好」。



記者：何姵妤

攝影 ：盧江球