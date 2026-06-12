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新冠︱12個月大男童感染併發嘶吼症 情況危殆留醫PICU 本周內第二宗兒童嚴重個案

社會
更新時間：21:10 2026-06-12 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-12 HKT

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，是本周第二宗同類個案，涉及一名過往健康良好的12個月大男童。他自6月2日起出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日( 3日）出現喘嗚，家人為他進行快速抗原測試，結果對新冠病毒呈陽性反應。他於6月4日被帶到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫並獲安排留醫，同日因出現嚴重嘶吼症徵狀，獲轉送至威爾斯親王醫院兒童深切治療部治療，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為感染新冠病毒併發嘶吼症。

男童沒打新冠針  兩名家居接觸者曾現輕微呼吸道病徵

中心初步調查結果顯示，男童沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者自6月4日出現輕微呼吸道病徵，現已康復，期間無須入院。

中心總監徐樂堅指，科學證據顯示新冠疫苗可有效減低重症及死亡風險。雖然新冠病毒已在本港及世界各地成為常見的呼吸道傳染病，但部分高風險人士（尤其是幼童）若未曾接種新冠疫苗初始劑次，且未有透過自然感染對新冠病毒產生免疫力，一旦感染有較高風險出現嚴重併發症。他特別提醒市民，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括6個月大或以上的兒童）應盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）亦應適時接種新冠疫苗額外加強劑，以作保護。

　

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