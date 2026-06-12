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「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇半年內三度遭入稟呈請破產

社會
更新時間：16:25 2026-06-12 HKT
發佈時間：16:25 2026-06-12 HKT

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需蝕賣套現。鄧成波兒子、陞域(控股)有限公司主席鄧耀昇連月遭債權人兩度入稟高等法院提出破產呈請，昨再遭華僑銀行入稟高等法院提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，華僑銀行提出的破產呈請已排期於8月18日下午進行聆訊。

利盛發展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入稟高等法院向鄧耀昇（Tang Yiu Sing）提出破產呈請。案件將於6月23日提訊。

寶元財務有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入稟高等法院申請鄧耀昇（Tang Yiu Sing）破產。案件將於6月30日提訊。

華僑銀行（香港）有限公司（OCBC Bank (Hong Kong) Limited）則在2026年6月11日入稟高等法院申請鄧耀昇（Tang Yiu Sing）破產。案件將於8月18日提訊。

案件編號：HCB2367/2026 、HCB3037/2026、HCB4100/2026 
法庭記者：劉曉曦

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