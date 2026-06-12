裝修工程承辦商向物業投資公司職員行賄130萬元 2人分別判囚15及14個月

76歲裝修工程承辦商以130萬元行賄51歲物業投資公司時任職員，就物業裝修工程換取對方優待；2人被廉政公署起訴，各被控4項向貪污罪名成立，今於區域法院分別被判囚15個月及14個月。法官李慶年指廉潔社會是法治基石，一旦被蠶食，會削公平競爭，更可能影響施工質素，並對僱主和顧客造成損失。

1被告認罪另1人經審訊裁定罪成

被告李勝根為藝霖裝飾公司東主，經審訊後被裁定4項向代理人提供利益罪名成立。

同案被告麥詠竣，案發時任新聯益置業有限公司租務部高級物業主任，則早前承認4項代理人接受利益罪。

李官判刑時，指「廉潔社會是社會法治的基石，該基石一旦被蠶食，社會便會淪落，公平競爭被削弱」，不但對僱主及顧客造成損失，更可能影響施工質素。案中兩名被告業務來往頻繁，均可左右各自公司的商業決定，利益衝突嚴重。

官指麥貪贓枉法判監15月 李配合犯案入獄14月

李官指，麥作為新聯益的管理人員，濫用職權、貪贓枉法，破壞公司的聲譽和信任，犯罪屬違反誠信，須判處較高刑罰，考慮到麥認罪及交出已得賄款，終判囚15個月。

李在案發時配合麥的貪婪而犯案，2人罪責相若，但因李年事已高及患前列腺癌，故酌情減刑後，判囚14個月。

李向麥提供130萬元賄款換取優待

案情指，新聯益在香港擁有和管理多個單位作出租用途，麥當時負責安排及監督承辦商為新聯益的物業進行裝修工程，及在竣工後驗收工程並支付費用。

2020年11月至2022年6月期間，新聯益向兩家承辦商判授裝修工程合約，其中藝霖獲判授大部分裝修工程，獲支付費用共約2,600萬元。至2022年6月中，新聯益管理層要求租務部日後須邀請其他公司投標，麥將相關新採購規定告知李勝根，並提醒對方新聯益可能察覺其工程費用遠超於新投標者。

廉署接獲投訴後展開調查，揭發李勝根先後向麥提供共130萬元賄款，令對方在安排及監督裝修工程事宜給予優待。麥將部分賄款用以支付購買物業。

案件編號：DCCC1018/2024

法庭記者：王仁昌