每日雜誌‧人物誌｜手握「好牌」缺關鍵拼圖 柏坤霆倡設「太空辦公室」主動出擊

「太空」二字，在數年前對港人而言仍虛無縹緲，自首位「港產」載荷專家升空、香港科研隨國家登上月球、遠征火星，宇宙已非遙不可及。香港大學太空研究實驗室（LSR）總監柏坤霆（Quentin Parker）坦言，本港採取普通法，坐擁國際金融中心、國際仲裁中心、多間百強大學及「一國兩制」等優勢，實際上在「太空經濟」領域已手握全套「好牌」，期望當局提供穩定的政策支援，成立專門的「太空辦公室」，全面對接國家「十五五」規劃的戰略步伐，帶領香港改「被動」為「主動」，成為「全球太空可持續發展中心」，「只要決定參與，就可以贏下這一局。」

2026年國際天文學聯合會亞太地區會議上月初首次在港舉辦。圖為柏坤霆致辭。

「人們沒有意識到，我們用手機做的事情，例如銀行業務、電訊、交易、取得資訊等，一切都來自太空。」柏坤霆說，不少訊號或會進入發射塔，再傳輸到電話塔，再進入手機，惟許多資訊實際來自太空的衛星，「地球的健康狀況也是從太空監控的，利用低軌衛星。」

然而，這片低軌道空間正迎來危機。他指出，成千上萬的衛星被送上太空，但衛星本身會不斷碰撞，產生碎片，一旦碎片的數量達到臨界值，便可能引致連鎖式的災難性崩潰，「太空中目前有很多碎片，如果其中一塊以每秒8公里的速度撞上你，即使它只有不到1厘米大小，仍然有手榴彈般的爆炸威力。」

碎片場擴散，碎片飛向各個方向，撞擊並摧毀另一顆衛星，產生更多太空垃圾，形成惡性循環。柏坤霆說，「這意味着我們無法發送任何東西上太空，所有現代人類的生活方式將在頃刻間徹底終結，我們會回到像1950或1960年代那樣生活，也許是個壞主意。」他強調，世界需要協調，為所有人、為後代保持太空的可持續性。

在他眼中，香港有潛力成為「太空可持續發展中心」，也能在「新太空經濟」中分一杯羹。他說，香港有不亞於任何地方的世界級監管框架，是享譽國際的普通法司法管轄區，作為全球前三的金融中心，擁有世界頂尖的IPO系統和投資環境，保險與合規機制非常具優勢，「還有5間全球前100名的大學。」

長征六號改運載火箭成功將千帆極軌11組衛星發射昇空。 中新社

內地對在港設航空太空公司感興趣

他對比近年在新太空經濟投入資源的地區，例如新加坡、阿拉伯聯合酋長國及盧森堡，「這些地方的規模與香港相似，但是它們沒有我們擁有的優勢，香港在領先，只是我們沒有意識到。」他特別提到，本港連接大灣區，「可以利用大灣區更廣闊、成本更便宜的土地和工廠進行原型製作、測試與批量生產，在世界上獨一無二。」

柏坤霆認為，政策的支援是關鍵，「如果你望向深圳，數個月前他們為大灣區太空事業制訂了逾10項政策，內地亦提出了超過30項航空航天相關的政策指示，並納入『十五五』規劃中。」他強調，香港需要制訂更多政策，首要應建立「太空辦公室」，「現在就要開始推動，協調、制訂策略。」

他說，1年多前曾與合作夥伴舉辦研討會，有多名持份者出席，盼為政府提供相關政策的構思，事後將相關政策倡議提交政府，惜至今仍沒有回音，至今年1月，多位專家與特首政策組會面並討論，仍未有進度，「我們錯過了第一和第二班車，如果趕不上，很長一段時間不會再有車經過，投資者、人才等會流失到新加坡等地。」

他提到，近年香港有不少「低空經濟」的討論，而「低空經濟」和「低軌經濟」是獨立的，「但前者對後者的依賴程度遠高於反過來的情況。」他說，「低空經濟依賴無人機，無人機需要導航，導航資訊從哪裏來？來自衛星。」

香港大學太空研究實驗室與國際月球天文台協會專家團隊代表，展示將登月的「ILO-C小型廣視場望遠鏡」模型。

除了政策需要提速，民間資本同樣重要。香港擁有多個家族辦公室及龐大的私人財富，柏坤霆坦言，要吸引本地資本，需正視過去的不幸教訓，「例如盲目投資太空採礦、太空數據中心等，目前絕不是現實的提議，家族辦公室需要聽取 真正的專家意見。」

他認為，只要投資者明白那是「耐心資本」，建立一個中長期的回報定位，並選擇正確的項目投資，「耐心資本就會得到回報。」他亦指出，內地對在香港設立航空太空公司有很大興趣，目前中國有數百間相關企業，香港約有16間且仍在增加。

冀新一代突破傳統職業思維

柏坤霆對本港航天產業與科研前景充滿希望。上月24日，神舟23號於酒泉衛星發射中心升空，當中包括本港首位載荷專家黎家盈；港大太空研究實驗室設計的望遠鏡，亦將安裝在嫦娥七號的月球着陸器上，預計11月在月球南極地區沙克爾頓隕石坑光照邊緣附近着陸。

本港首位載荷專家黎家盈（左）參與神舟23號任務。

香港社會有根深蒂固的觀念，家長希望孩子入讀醫科、法律或商科，而STEM（科學、科技、工程和數學）被排在較後順序。他盼本港能突破傳統的職業思維，「那些掌控資訊流動、理解及懂得利用科學的人，擁有改變未來的巨大力量，這股力量將造福香港與港人。」

國際天文學聯會 亞太會議首次在港召開

國際天文學聯合會（IAU）三年一度的亞太地區會議，上月首度在港舉行。柏坤霆認為，有關會議落戶香港，能展現本港對創新理念、科學發現和長遠思考的重視，並將香港推向全球舞台。

第十六屆亞太地區會議（APRIM2026）上月初首次在港舉辦，吸引來自全球逾40個國家及地區、近600名頂尖科學家、學術領袖及航天專家參與。會場內設多個展覽，展示國內外尖端天文儀器與科研成果，包括應用於國家航天任務的核心光學系統；本地星河科研社亦展出全港最大、配備科研級熔融石英主鏡的32吋天文望遠鏡，反映本港天文觀測儀器已達國際前沿。

會場內設多個展覽，展示國內外尖端天文儀器與科研成果。

作為亞太區天文學大會主席的柏坤霆指出，主辦會議不僅展現了亞太地區天文與太空科學實力的日益增強，更體現了香港作為國際科學交流中心的關鍵地位。他重申，香港具備強大的商業與文化基礎，未來有潛力成為全球太空可持續發展領域的領導者。

寄語業界敢冒險敢嘗試 跳出框架保持競爭力

柏坤霆近年在傳媒撰文，分享對本港航天議題的見解。他認為，若學者顧慮失去研究資助而變得保守，思維只會被定格在框架內，強調香港需要敢於冒險，才能保持城市的競爭力。

「如果你嘗試5件事，哪怕其中4件失敗了，但只要有1件成功了，人們都會記住那件成功的事。」他說，經常以此作例子，若因害怕失敗而不願嘗試，最終將會一無所有，藉此勸勉年輕一代活在當下、毋懼失敗。

他以科技巨頭馬斯克（Elon Musk）的「星艦」屢次爆炸卻能迅速迭代為例，強調透過錯誤快速學習的重要性，「我們的城市承擔不起過度保守、害怕承擔風險的代價，否則將會被其他競爭城市，特別是新加坡拋離。」

記者：林家希