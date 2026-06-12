世界盃2026｜餐旅業界審慎樂觀冀增5%至8%生意額  酒吧酒店商場變招吸客

全球矚目的2026年世界盃今（12日）凌晨開鑼，今屆賽事因時差關係，主要開球時間集中在香港時間凌晨及早上時份，有別於過往的傳統睇波黃金時間。雖然面對時差及北上消費熱潮的雙重夾擊，但香港餐旅業界對今屆世盃檔期抱持審慎樂觀態度；而輔導中心則關注世界盃狂熱下可能衍生非法賭博問題，預料求助高峰期會於賽事結束後的9月至10月出現。

香港餐旅業協會主席梁熙今早在電台節目表示，業界對今屆世盃的態度是審慎樂觀。他指出，上屆卡塔爾世界盃時香港仍受疫情影響，業界本期望今屆能把握黃金機會，但今次賽事除了面臨深宵開球的時差問題外，亦正值學生考試期間。加上內地免費直播賽事帶動的北上消費競爭，業界需花更多心思留住本地球迷。

零售、酒店及餐飲業變招吸客

為應對高達數萬至20萬元的賽事轉播費及通宵營業的額外人手成本，業界調整了營商策略。梁熙提到，由於食肆如茶餐廳重視翻枱率，球迷久坐不走的壓力較大，因此酒吧購買轉播權的動力會較食肆為高。不過，許多商戶及酒吧為了平衡成本，會將火力集中力谷25場免費直播賽事以及在周末舉行的八強及季軍戰。

他指，業界期望透過連串宣傳與活動，能為零售及餐飲帶來過往大型賽事平均約5%至 8%的增長，應對策略包括酒店業會推出睇波住宿優惠，提供延遲退房 (Late Check-out) 及免費迷你吧 (Mini-bar)，主打不想深夜看球發出噪音阻礙家人的客群。而酒吧及餐廳主力宣傳25場免費直播賽事以節省轉播費；部分食肆會安排店員穿著球衣、舉辦抽獎，或於歡樂時光(Happy hour) 舉辦預熱活動及重播賽事營造氣氛等，還有個別商場通宵開放，透過大電視免費直播賽事吸引人氣，期望帶動周邊餐廳及零售店舖延長營業時間。

憂學童受荼毒萌生賭博念頭

世界盃開鑼除了帶來商機，亦容易助長賭風。錫安社會服務處勗勵軒輔導中心服務總監嚴廷玲在同一節目中指出，擔憂會出現三類情況，分別是有賭博習慣的人士會加碼投注；原本不賭博的球迷因氣氛感染而開始接觸博彩；學童在與家人觀賽時，若身邊成年人參與賭博，會讓青少年潛移默化地接觸並萌生賭博念頭。

嚴廷玲強調，非法外圍賭博在世盃期間尤為猖獗。外圍賭博因玩法比合法途徑更多樣化，加上宣傳策略無孔不入，部分網上博彩網站的介面更偽裝成合法網站，令一般市民難以分分辨，加上近年外圍賭博的手法日新月異，不法分子利用AI（人工智能）」及預測市場平台等新興概念包裝賭博活動，大幅降低了市民的戒心。根據前線服務經驗，賽事進行期間的求助數字未必有明顯上升趨勢，預料因賭波而衍生的債務求助個案，將於世界盃賽事完結後數月，約9月至10月會踏入高峰期。

因應求助需求中心已制定對策

為應對世界盃期間可能出現的即時求助需求，勗勵軒輔導中心已制定相應對策。嚴廷玲表示，針對由今個星期起至6月份的各個星期日賽事，中心已加開服務時段，並特別加強即時訊息支援服務。在接下來的準決賽及決賽階段，相關即時訊息服務亦會繼續維持延長狀態，以便球迷在觀賽期間若察覺自身狀態有異，可即時透過訊息聯絡輔導人員。

嚴廷玲再次提醒市民，欣賞足球賽事有很多健康的角度與方式，切勿將觀賽與賭博掛鉤，鼓勵大眾在下注前必須「停一停，想一想」。

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