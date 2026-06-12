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天文台｜發特別天氣提示 明日早晚驟雨較多 周日及周一雨勢有時頗大及有狂風雷暴

社會
更新時間：17:11 2026-06-12 HKT
發佈時間：07:04 2026-06-12 HKT

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為台灣附近帶來不穩定天氣。

天文台在下午5時發特別天氣提示，西南季候風會在明日逐漸影響廣東沿岸，預料本港明日（6月13日）早晚驟雨較多及有幾陣雷暴，風勢轉為清勁。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日（6月14日）及星期一（6月15日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。

展望明日稍後驟雨增多，星期日至星期二雨勢較大及有狂風雷暴。下週中期仍有驟雨。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

偏東氣流會在今日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而低壓區會為台灣附近帶來不穩定天氣。此外，一道低壓槽會在週末期間逐漸靠近華南沿岸，該區驟雨增多，加上活躍西南季候風及高空擾動的影響，下週初至中期華南地區及南海北部間中有大驟雨及狂風雷暴。

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