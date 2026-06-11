「梅雨槽」周末殺到有狂風雷暴 大雨維持至端午節？ 天文台：美國及日本電腦模式有分歧

下周五( 19日 )是端午節，天文台今日（11日 ）以「梅雨槽，龍舟水？」為題發表天氣隨筆，預料一道低壓槽會在周末期間（13日至14日）靠近華南沿岸，本港天氣漸轉不穩定。受該低壓槽加上活躍西南季候風及高空擾動影響，天文台預料星期六（13日）稍後驟雨增多，星期日至星期二（14至16日）本港雨勢較大及有狂風雷暴。天文台又指，目前電腦模式對於副熱帶高壓脊在下周後期西伸的時間仍有分歧，如副熱帶高壓脊西伸較遲，大雨持續的日子或會較長。市民要時刻留意天文台的最新天氣消息。

「梅雨槽」周末靠近 雨勢較大及有狂風雷暴

逐漸增強的西南季候風會在明日稍後靠近華南沿岸，天文台解釋，不同於偏東氣流，來自熱帶地區較暖洋面的西南氣流一般較為溫暖而潮濕，其氣團性質較不穩定。當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定。而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

倘梅雨槽停滯不動 大雨天氣會持續較長時間

隨著梅雨槽在周末期間（13至14日）逐漸靠近華南沿岸，本港天氣會變得不穩定。然而，梅雨槽引致的不穩定天氣會持續多長時間，天文台表示依然取決於梅雨槽的位置及發展。根據最新的電腦模式預測，梅雨槽會在下周初至中期於華南地區至南海北部徘徊。如果梅雨槽於沿岸停滯不動，本港的大雨天氣會持續較長時間。假如梅雨槽短暫移至沿岸以南海域，大雨影響的區域則會稍為南移至南海北部，影響本港的驟雨或會短暫停歇，直至梅雨槽及其相關雨區再度靠近。

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美國電腦模式料驟雨會持續至端午節

當副熱帶高壓脊（簡稱副高）逐漸增強西伸並覆蓋華南沿岸，梅雨槽將會北移至長江流域，而華南沿岸天氣將會好轉。不過，天文台指各電腦模式對於在下周後期副高覆蓋華南沿岸的時間仍有分歧。部分電腦模式例如美國電腦模式預測副高覆蓋華南沿岸的時間較遲，驟雨會持續至端午節（即星期五）。而日本電腦模式則預料其覆蓋華南沿岸時間較早，本港天氣會在星期四逐漸好轉。

按照現時預測，星期六稍後驟雨增多，星期日至星期二雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，市民出門上班上學前請留意「我的天文台」應用程式的天氣推送通知，而進行戶外活動亦須時刻留意天文台最新天氣預報，特別天氣提示和天氣警告。