網約車意見書驚見市民爆粗鬧爆的士 立法會竟原文公開 ? ｜Kelly Online

立法會正審議規管網約車的附屬法例，並公開收集公眾意見，截至昨日（10日）已收到約430份網約車。網約車巨頭Uber早前呼籲用家踴躍向立法會表達意見，過半意見書認為1萬個網約車限額實在太少，更有市民用粗口鬧爆的士牌價，立法會竟原文公開，惟其後記者發現有關意見書已經加上黑格遮擋。

一位名叫Cheng Ching-wai的市民，火氣十足爆粗直斥：「我們知道你們在保住個X牌嘅牌價，你們也知道自己是在保住個X嘅牌價，你們也知道我們知道你們在保住個X嘅牌價，我們也知道你們知道我們知道你們在保住個X牌嘅牌價。」

除了粗口，更多是理性建議。市民周先生表示：「我認為網約車數量應不設上限，亦可盡量減低成本，例如保險要求。牌照不可自由轉讓，但需要加強監管其質素，以免像的士一樣，價格高昂但質素差勁。」他更直言：「希望政府不會因保護的士行業而放棄市民福祉。觀乎內地發展，其網約車是真正服務市民，價格低廉，方便快捷。」不少撐網約車的市民也批評香港政策落後於深圳、上海及多個國際城市。

另一方面，有業界人士訴苦。服務香港逾10年的Uber司機陳先生提交意見書，支持網約車合法化，力撐「人車綁定」防炒賣，又建議引入「平台統一綜合保單」，按實際行程收費以減輕司機負擔。他更直指1萬個牌照上限嚴重不足，促請政府動態調整配額，否則只會「叫車難、車費飆」，損害市民福祉。