Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辦公室女助理認超市偷貓糧及管有煙彈 求情稱為流浪貓偷貓糧

社會
更新時間：18:45 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-11 HKT

30歲辦公室助理於今年1月在觀塘超市內盜竊貓糧和紙碟等貨品，總值約700元，及管有內含尼古丁油的電子煙。她今於觀塘裁判法院承認盜竊和管有第一部毒藥等兩罪，辯方求情指被告為了流浪貓才偷取貓糧，她過去更曾為流浪貓支付2萬元醫療費用。署理主任裁判官鍾明新押後案件至6月25日判刑，期間被告續准保釋。

被告未付款將貓糧帶離超巿遭經理截停

女被告吳為宜，承認今年1月11日在觀塘啟田商場惠康超級市場內偷竊22包貓糧、22罐貓糧和5包紙碟，總值778元；及同日管有一個載有0.62克尼古丁液體的煙彈。

當日早上，超市經理注意到被告，她當時正從貨架上取下數罐貓糧和數包紙碟，並放進環保袋內。其後被告沒有付款便離開超市，在超巿外被經理截停及報警。

曾捐2萬醫療費救病貓 偷貓糧亦為流浪貓

警方到場後拘捕被告，警誡下她承認出於貪心而犯案。她被帶到警署搜身時被搜出攜有電子煙，警誡下她稱「我唔知管有尼古丁油係犯法嘅。」

辯方求情指，被告協助愛協義工照顧流浪貓，其中一隻貓患嚴重腹膜炎，被告出於惻隱之心，為其支付2萬元醫療費，惟被告月入其實僅1.4萬元。被告案發時因涉案貓糧含益生菌，故希望帶給該流浪貓；辯方又呈上愛協義工的求情信，指被告本人並沒有養貓，故偷取貓糧並非自用。

案件編號：KTCC730/2026
法庭記者：王仁昌

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
11小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
6小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
9小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
21小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
6小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
7小時前
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
影視圈
6小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
1小時前