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巿民申「YUT G0R」自訂車牌被拒提司法覆核 聆訊因運輸署接納申請而取銷

社會
更新時間：18:31 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-11 HKT

市民梁皓壹去年11月7日向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」被拒，署方解讀「YUT G0R」為影射某政府部門首長之俗稱，繼而推論其車輛會被合理地視為代表政府部門。梁皓壹質疑署方標準不一，今年2月入稟高等法院申請司法覆核，案件原訂本周二（6月9日）開庭處理，聆訊最終取消。運輸署在梁皓壹提司法覆核後向律政司索取法律意見，行使酌情權批出「YUT G0R」車牌，將會安排「YUT G0R」車牌公開拍賣並通知梁皓壹有關拍賣詳情。

申請人為梁皓壹，擬答辯人為運輸署署長。入稟狀指，署方解讀「YUT G0R」為影射某政府部門首長之俗稱，繼而推論展示該車牌之車輛會被合理地視為代表或屬於公共機構或政府部門，似乎把「讀音或俗稱上可能令人聯想到某特定人士」等同於「相當可能令合理的人相信該車輛屬於或代表公共機構或政府部門」，從而得出結論拒絕申請，誤解了法定要求之客觀測試「相當可能令合理的人相信」，以不正確法律方向得出結論。

案件開審前運輸署批出車牌

梁皓壹指運輸署曾批出自訂車牌「1GOR」，卻拒絕他就「YUT G0R」的自訂車牌申請，標準並不客觀一致，質疑其決定不合理。法律援助署曾拒絕梁皓壹的法援申請，聆案官黎達祥早前裁定梁上訴得直，向梁批出法援。

案件原訂本周二開庭處理，惟聆訊最終取消。梁皓壹在今年3月30日及4月14日收到運輸署信件，表示運輸署就梁皓壹的「YUT G0R」自訂車牌申請，向律政司索取法律意見後重新考慮，運輸署署長決定根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》行使酌情權，批出「YUT G0R」車牌，隨後會安排「YUT G0R」車牌公開拍賣並通知梁有關拍賣詳情。

案件編號：HCAL319/2026
法庭記者：劉曉曦

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