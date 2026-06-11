廉政專員胡英明與巴西聯邦審計長辦公室簽署合作備忘錄 攜手打擊貪污

廉政公署昨日( 10日 )與巴西聯邦審計長辦公室在廉署總部簽署合作備忘錄，雙方承諾加強合作打擊貪污。合作備忘錄由廉政專員胡英明及巴西聯邦審計長辦公室私營機構反貪局局長馬塞羅．龐特斯．維安納簽署。雙方同日亦舉行雙邊會議。胡英明表示，希望透過加強與巴西聯邦審計長辦公室緊密合作，將巴西打造為拉丁美洲區域反貪的據點，並強化巴西和鄰近國家的反貪網絡合作和培訓。

冀將巴西打造為拉丁美洲區域反貪據點

此外，巴西、葡萄牙和澳門均是葡語國家和地區，廉署期望未來進一步提升與葡語國家和地區的反貪協作和經驗交流，共同提升反貪能力。

巴西聯邦審計長辦公室私營機構反貪局局長馬塞羅．龐特斯．維安納到訪國際反貪局聯合會秘書處辦公室。

同時擔任國際反貪局聯合會(聯合會)主席的胡英明又指出，聯合會是一個國際反貪平台，聚焦反貪倡議和交流，近年聯合會亦採取區域性反貪策略，雙方可有效善用這平台提升反貪成效。

馬塞羅．龐特斯．維安納表示，巴西和鄰近國家近年來，一方面致力學習應用新科技及人工智能以打擊貪污，另一方面，亦要應對有組織貪污罪行帶來的挑戰。他期望深化對廉署集執法、防貪和教育的「三管齊下」反貪策略的認識，吸收廉署半世紀以來的成功經驗，認為持續合作交流對巴西和鄰近國家的廉潔發展都有裨益。

雙方自2024年開始，一直透過不同的國際反貪項目共同協作，鞏固兩地的肅貪工作和持續提升反貪能力，包括於聯合會的執行委員會中就國際反貪倡議交流意見。巴西聯邦審計長辦公室於2024年2月亦曾派員來港參與廉署舉辦的「財務調查及追逃追贓」國際反貪專業發展培訓課程，了解香港的反貪及法治體制。廉署於去年3月亦有派員到巴西舉行「巴西聯邦審計長辦公室反貪能力建設課程」，分享反貪策略與工作經驗。

簽署備忘錄後，雙方將加強防貪、調查、追逃追贓的經驗分享與交流，聯合舉辦培訓、研討會、工作坊及會議，以及合作促進公營及私營機構的誠信文化與透明度等。