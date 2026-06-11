泌尿外科醫生葉維晉涉未見病人處方肺癌新藥 專家質疑可致藥物性肝炎

泌尿外科專科醫生葉維晉被指於9年前，於未親自看過病人的情況下，向一名來自內地的末期肺癌病人處方當時仍在試驗的新藥，其後病人因肝衰竭病逝。案件今日（11日）於醫委會續審，專家證人、臨床腫瘤專科醫生佃穎恩作供時提到，病人肝臟有問題，而葉處方的新藥，隨時導致嚴重的藥物性肝炎，形容此治療是「不歸路」。她又指，病人於內地的主診醫生與葉均非腫瘤科醫生，認為醫生若遇到個案超出自己專業範疇，理應轉介予其他專業人士。案件8月5日早上9時續審。

醫生葉維晉面臨6項指控

醫生葉維晉被指於2017年10月17日，對其病人王建華有專業失當行為，面臨6項指控，包括不當及/或在沒有恰當證明下向病人開出「帕博利珠單抗」（Pembrolizumab）；在開藥前沒有進行足夠評估；沒有轉介病人予腫瘤科醫生或紓緩治療人員等等。

佃穎恩接受控方盤問時指出，「帕博利珠單抗」是免疫治療藥物，會激活人體免疫系統，對癌細胞加以攻擊，但需時見效。

專家證人指病人肝狀況欠佳 無法負荷藥物併發症

佃穎恩接受控方盤問時指出，「帕博利珠單抗」是免疫治療藥物，會激活人體免疫系統，對癌細胞加以攻擊，但需時見效。不過當時病人癌症已擴散，相信未等到藥見效就會病歿。同時，實驗室報告已顯示病人的肝狀況欠佳，根本無能力負荷藥物引起的併發症，例如藥物引致的肝炎等。她解釋，若肝健康，仍可透過抑壓免疫系統減輕併發症，惟對於今次的病人而言，免疫治療或是「不歸路」（no return ），直言病人會於療程中死亡。

藥物僅對有「PD-L1 」特徵病人有效

她續指，當時「帕博利珠單抗」對於該名病人所患的癌症，即小細胞肺癌的療效仍試驗階段，且該藥只對癌細胞上有「PD-L1 」特徵的病人有效。不過，葉所提供的病人醫療紀錄中，並無任何測試PD-L1的紀錄。

葉供稱對腎臟、胰臟癌症有提供免疫治療經驗

作為泌尿外科專科醫生，葉卻為肺癌病人處方癌症新藥。他於供詞中解釋，自己除了臨床訓練有相關經驗外，對於腎臟、胰臟的癌症亦有提供免疫治療的經驗。同時，他亦指，病人本身亦不想再轉介，且他於西安的醫院已經獲醫生診斷，故未有將病人再轉介至其他專科。

專家證人指專科培訓需時 若超出專業範圍應予轉介

不過，佃就直言不認同葉的做法，認為醫生對於癌症病人必須檢查其驗血、造影報告，亦應親自與病人會面診症，以獲取更多資料。她又提到，該名病人患肺癌，但他在中國內地求醫時，主診醫生是一名介入放射治療醫生，而其家人經網上途徑找到泌尿外科的葉。她認為，腫瘤科的守則不斷推進，單是專科培訓已要6、7年，以醫生的專業判斷，若超出自己專業範圍，應轉介予其他專業協助。

記者、攝影：伍萬庭