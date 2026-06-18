路政署專訪｜24公里北都公路貫穿北都各發展區及五口岸 有信心新田段提早兩年通車

運輸及物流局今年2月公布《運輸策略藍圖》，為配合北都發展，路政署正加快落實「八縱八橫」的基建新布局，其中「八橫」之一、全長約24公里的北都公路，是全港目前規模最龐大的單一道路工程，有助釋放北都經濟價值和發展潛力。路政署表示，目標於明年為新田段主體工程招標，並採用「設計及建造」合約模式，加快建造及降低成本。基於優化後的走線方案和合約模式，署方有信心新田段可以較原定2036年的目標提早兩年通車。

北都公路規模相當於5條中九龍幹線（油麻地段）

北都公路分為四個路段，包括天水圍段、新田段、古洞段，以及新界北新市鎮段。路政署主要工程管理處總工程師鍾志仁表示，署方以「全盤規劃、分段推展」的創新思維推展項目，一併完成整條北都公路的規劃工作，包括初步設計、環評、交通影響評估及刊憲等，並優先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一帶的逐步發展。

鍾志仁形容，剛通車不久的中九龍繞道（油麻地段）全長約4.7公里，而全長24公里的北都公路，規模相當於5條油麻地段的長度。他指，目前新界北部的東西向交通主要依賴粉嶺公路及新田公路等，隨未來人口大增，現有道路網將難以負荷；北都公路除貫穿多個核心發展區，更連接沿線5個陸路口岸，便利跨境往來。

北都公路｜優化新田段設計降建造及營運成本

路政署去年3月展開北都公路的勘查研究，團隊大幅優化新田段設計，包括將隧道路段由原來超過5公里減至約2.5公里，以及使用智慧實時交通燈號調節系統取代傳統的大型交匯處等，顯著降低建造與日後的營運成本，亦有助縮短建造時間，達至提速、提效目標。

另一方面，有別於過往一般在工程合約招標階段才邀請承建商提供意見的慣常做法，署方在北都公路項目採用創新策略，提早於勘查研究階段已與建造業界，包括專業團體及國內外具經驗的承建商會面及保持溝通，探討優化項目的措施，並為應用創新技術及物料創造合適條件。

署方指，會優先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一帶的逐步發展，主體工程預計明年招標，並計劃採用「設計及建造」合約模式，讓承建商同步進行前期工程及詳細設計，以進一步加快建造及降低成本。

記者：陳俊豪