專訪︱湯文龍︰律師會新會址可成重要橋樑 為全球各地律師團體提供專業交流場地

香港律師會於今年4月正式遷入中環中心新會址。律師會會長湯文龍表示，新會址不只是一個新地址，更是會員共享的專業平台，促進交流、學習與協作。他透露，本月17日將舉行「法律科技圓桌會議」，匯聚業界主要持份者，兩岸四地青年律師論壇日後亦會在此舉行，反映新會址可成為重要橋樑，為全球各地的律師團體提供專業交流場地。

湯文龍表示，無論在多用途設施進行正式會議，還是在「咖啡角」輕鬆互動，希望可以營造有利對話、同儕精神與歸屬感的環境，象徵律師會已準備好以更積極的姿態，回應法律及商業環境的迅速演變。至於位於永安集團大廈的舊會址，將轉型為專為會員而設的多功能服務中心，支援仲裁、調解及其他爭議解決服務，以及培訓和專業活動。

湯續指，律師會本月17日將舉行「法律科技圓桌會議」，以「法律科技賦能法律實務創新」為主題。會議由律政司、香港律師會及香港大律師公會合辦，屆時將匯聚業界主要持份者，共同探討最新發展、創新技術在法律實務中的實際應用，以及業界未來的發展機遇，至於兩岸四地青年律師論壇日後亦會在新會址舉行。

香港律師會除了舉辦各類交流會、分享會及論壇外，亦需接待來自世界不同地區的代表團。湯文龍預告，未來將有韓國代表團到訪香港，同時不少內地省市代表團亦對到訪律師會表達濃厚興趣，強調新會址可成為重要橋樑，為全球各地的律師團體提供專業交流場地。

記者︰黃子龍