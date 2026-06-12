專訪︱律師會會長湯文龍成功連任 冀新任期發揮香港普通法制度優勢

香港律師會在本月9日的理事會會議上，再度選出湯文龍為香港律師會會長。連任的湯文龍接受《星島》專訪時表示，期望在新的任期可以發揮香港在普通法制度下的法律優勢。他續指，宏福苑未來會有「樓換樓」、買賣樓宇方面的工作，透露至今有逾85間律師事務所會參與宏福苑樓宇買賣工作；另外，因應宏福苑火災，律師會設立「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」，並在7個不同地區提供服務櫃檯，讓災民查詢法律意見，至今已完成逾600宗個案。

香港律師會邁向120周年

湯文龍向記者表示，上屆就任時懷着戰戰兢兢的心情，做一份具挑戰和很多機遇的工作。他強調，業界必須持續維持極高的專業水準，並感謝歷任前會長、理事會成員及全體會員多年來的付出。談及今次連任與2024年首次上任的分別，湯文龍希望可以在新任期更加發揮香港在普通法制度下的法律優勢。他續指，明年香港律師會將邁進120周年，是重要里程碑，「世界各地不是有很多法律專業團體可以有120年歷史，而香港律師會可以走過120個年頭，一點都不容易。」

湯文龍早前隨行政長官李家超率領的商貿代表團出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，期間與哈薩克國家律師協會簽署諒解備忘錄。他表示，兩地法律界建立恆常交流機制，在制度化及可持續的框架下，進一步加強兩地法律專業之間的聯繫與協作，促進更緊密的專業互動與務實合作。

湯提到，訪問團期間參觀哈薩克斯坦阿斯塔納國際金融中心（AIFC），並在管理局安排下考察AIFC法院及國際仲裁中心（IAC）。與當地領導層交流期間，湯提出AIFC可積極考慮邀請香港法律界人士，包括退休法官在AIFC法院出任法官，認為香港作為全球領先的法律服務中心，其普通法體系成熟穩定，相關經驗有望進一步促進哈薩克斯坦與國際法律標準的對接。

商業活動不離「法律先行」

湯強調，所有的商業活動都離不開「法律先行」，「其實你做甚麼商務活動都好，離不開一定要做法律先，包括草擬的文件、合同，甚至是商標產權、合規融資」。他續指，現時本港有約14,000名律師，涵蓋所有法律專業服務，為不同的商務活動出謀獻策，幫助投資者得到更好的保障，強調法律界扮演了一個非常重要和支撐的角色。

他又指，中亞企業對具國際認受性及法治保障的平台需求日益增加，香港可提供完善的法律框架、可靠的爭議解決機制，以及高水平的專業服務，強調「香港不僅是金融中心，亦是企業進行跨境投資及風險管理的重要法律平台。」

湯文龍並表示，香港律師會近年成立「普通法中心」，為非普通法司法管轄區的法律從業員提供系統性培訓及交流平台，透過課程、研討會及專業交流活動，加強對普通法原則、程序及國際仲裁實務的理解，相信有助為包括哈薩克斯坦在內的地區法律專才提供能力建設支援，促進普通法制度在區域內的發展。

記者：黃子龍