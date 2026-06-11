科技園將率兩代表團前往美法參加創科展覽  拓展合作及投資新機遇

香港科技園公司本月將率領兩大代表團分別前往法國巴黎參與歐洲頂尖初創及科技展覽「 VivaTech 2026」，以及前往美國聖地牙哥參加全球最大規模的生命健康科技盛事「 BIO International Convention 2026」。科技園指，是次雙代表團將以香港創新成果展現於國際舞台，為本港初創以及有意進軍香港、大灣區以至亞洲市場的歐美創新者，開闢合作、投資及雙向市場通道的新機遇。

代表團規模有史以來最大 展示本港創科實力

香港科技園公司行政總裁黃秉修表示， 科技園致力凝聚全球科技社群、進一步鞏固香港作為成功跳板的地位，同時推廣本地創科生態圈的蓬勃發展及可持續性。今次兩個代表團是有史以來最大規模，期望向國際展示本港創科實力，同時加強國際交流，增強本港創科企業的出海能力，推動本港創科發展。他指，科技園發展重點在於人工智能（Al）及生物科技，這兩個領域均具有無可估量的價值與影響力，足以令科技園在這個數碼時代脫穎而出，亦是香港作為國際創科中心，連繫美國、歐洲及中國內地創科生態圈的核心。

在「VivaTech 2026」展覽6月17日至20日期間，科技園將聯同貿發局展示24間本地科技企業創新方案，涵蓋人工智能、綠色科技及健康科技。同時亦會透過配對環節及交流活動等，與當地創科社群、歐洲市場及全球創科界代表建立聯繫與合作。

參展VivaTech的公司包括Formwork IO，其致力將升級再造的工業副產品與以人為本的生物染料結合，轉化為可主動封存大氣中二氧化碳的建築材料，將氣候領導力、循環經濟與人類健康融於創新材料之中；樹聯綠碳科技有限公司（LeafloT）則以獨創中西合璧的智慧樹木管理系統，將東方中醫理論轉化為現代AI 技術，大幅延長城市樹木的壽命，重塑自然生態平衡，協助政府與企業精準、安全地實現綠色低碳目標的綠色資產管理解決方案先鋒。

「香港館」參展機構數目及展區面積較去年增倍

另外，科技園公司將於6月22日至25日在「 BIO International Convention 2026」組織歷來最大規模的「香港館」，參展機構數目及展區面積較去年增加一倍。科技園公司是次聯同投資推廣署、貿發局，以及五所本地知名大學組成破紀錄的代表團，將展示來自41間香港科技企業、機構及大學衍生企業的創新成果，涵蓋 AI驅動生物科技、創新療法、診斷技術及藥物創新。

參與「BIO 2026」的重點香港初創企業包括醫克生物公司，其專注創新免疫療法-核酸藥物及抗體，針對傳染病、炎症、以及癌症，其中全球首創的愛滋病治療性核酸疫苗ICVAX，已成功完成一期臨床試驗及即將進行二期臨床。其他管線產品如針對癌症的核酸藥物和抗體正在預臨床階段研究中。

記者：蔡思宇

攝影：吳艷玲