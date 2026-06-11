網約車｜Uber調查顯示近9成乘客認為1萬個配額嚴重不足 促建數據為本檢討機制

Uber今日（11日）公布2026年5月進行的網約車規管意見調查結果。是次調查共收集逾萬名香港乘客及四千多名司機回應，近九成乘客指一萬個牌照配額嚴重不足，逾八成司機與乘客均反對抽籤發牌，促請政府優先考慮具良好紀錄的活躍司機。Uber建議當局建立數據為本的每季檢討機制，並容許平台提供按量計算的統括保險。

逾八成九乘客指萬個配額不足 促建立數據為本檢討機制

是次為期六天的意見調查，共收集了10,009名乘客的回應，當中有八成九受訪者認為10,000個牌照配額「嚴重不足」。香港去年有超過30,000名活躍的網約車司機，若將牌照限額定於10,000個，意味著司機人數將大幅削減超過三分之二。乘客對此明確表達憂慮，認為配額上限會削弱叫車的便利程度、延長候車時間及推高車費等。其中，有八成六受訪者認為在繁忙時段或雨天等高需求情況下將更難叫車，八成三預料車費將會上升，另有八成則指出候車時間或將顯著增加。

對於未來方向，乘客認為牌照限額安排應更具彈性。當中九成三受訪者表示，政府應在2027年8月法例全面實施前，根據平台的營運數據檢視及調整牌照配額上限；九成受訪者則認為，政府應參考平均候車時間、預約成功率等數據為基礎，設立清晰、透明、定期及以數據為本的檢討機制。

司機乘客同反對隨機抽籤發牌 憂自購商用保險引發退行潮

是次調查共接獲4,569名司機的回應，當中七成四表示對10,000個牌照限額安排「極度擔憂」，指配額過低將極難取得牌照，直接威脅其生計；另有18.5%受訪者表示「非常擔憂」供不應求。調查指出，有四成一受訪司機表示其個人或家庭收入中有八成一至百分之百來自提供網約車服務。在現行建議的牌照配額上限下，高達七成六司機預計將即時面臨經濟困難，兩成三司機則需要提早退休或面臨暫時失業。此外，有七成五司機認為政府應在司機投資購買合資格車輛前，先讓司機得知牌照分配結果。

至於牌照分配方式，司機普遍支持優先考慮司機過往安全及服務評分、對網約車收入的依賴程度，以及整體駕駛活躍度等因素作優先準則，認為這些指標最能反映司機的投入程度及可靠性；約八成三受訪乘客認為，相較於以抽籤或擁車年期作為分配基準，優先考慮現有具良好安全及服務紀錄的活躍司機更為合理。同時，有八成六受訪者認為此舉有助為乘客提供更穩定、可靠及高質素的出行體驗，僅有百分之七的乘客認為隨機抽籤或擁車年期標準是合理的分配方式。

此外，調查結果顯示，若司機需自行投保每年保費約10,000至30,000港元的商用第三者責任保險，高達七成受訪司機表示相關成本難以負擔，甚至可能因此退出行業。相反，有八成四受訪者強烈支持讓平台繼續提供按實際用量、涵蓋每次網約車行程的統括保險方式，認為此安排對兼職或彈性工作的司機而言更實際可行。

Uber香港公共政策和政府事務主管李芷瑜表示，鼓勵政府採取更平衡的配額安排，設計一套每季定期進行以數據為本的檢討機制，並優先考慮紀錄良好的活躍司機，為香港建立一個符合國際城市標準的規管框架。

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