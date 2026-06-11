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新皇崗口岸｜內地官媒引消息：預計7月啟用 現正調試各類通關設備

社會
更新時間：13:42 2026-06-11 HKT
發佈時間：13:42 2026-06-11 HKT

新皇崗口岸的工程進度，備受深港兩地居民關注。廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》，於昨日（6月10日）引述消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，老口岸原地拆改重裝升級完畢，目前主體大樓已完工，各類通關設備正在調試中。

新皇崗口岸｜據悉主體大樓已完工

此外，官媒中央廣播電視總台旗下的《大灣區之聲》微信公眾號，同日也引述消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

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近期亦有消息指出，該24小時通關的陸路口岸，預計最快7月底試行，此口岸會將過關時間大幅縮短至5分鐘，出關後亦可乘地鐵直達深圳萬象食家、福田水圍夜市等熱門吃喝玩樂景點。

而在「一地兩檢」下，香港的本地公共交通工具可直接抵達聯檢大樓內的公共運輸交匯處，提供「點對點」的直達便利。運輸署擬開辦往來新皇崗口岸及多區的4條全新專營巴士路線，屆時「皇巴」服務亦會取消。

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